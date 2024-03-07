الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رهام زيدان

%13 انخفاض الفاقد في شبكة الكهرباء الوطنية العام الماضي

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
 انخفضت نسبة الفاقد في شبكة شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة تقارب 13 % مقارنة بالعام الذي سبقه وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة.
ووفقا لهذه البيانات، بلغت نسبة هذا الفاقد العام الماضي 1.67 % فيما كانت نسبته 1.91 % العام الذي سبقه فيما بلغت نسبة توافرية شبكة النقل الوطنية 99.92 % مقارنة مع 99.94 % خلال نفس فترة المقارنة.اضافة اعلان
وأظهرت البيانات أن مدة الانقطاع على الشبكة العام الماضي بلغت 20.2 ساعة مقارنة مع 75 ساعة العام الذي سبقه في وقت بلغ فيه توسط فترة الانقطاع 1.3 دقيقة لكل انقطاع مقارنة مع 3.5 دقيقة.
ووفا لهيئة الطاقة والمعادن يعرف الفاقد الكهربائي على أنه الفرق بين كمية الطاقة المشتراة والمباعة مقسومة على كمية الطاقة المشتراه.
ويعود سبب حدوث الفاقد الكهربائي إلى أسباب فنية متعلقة بالشبكة أو غير فنية أو إدارية، ويتم تحديد سقوف نسب الفاقد الكهربائي للمرخص له بالنقل والمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة من قبل الهيئة خلال فترة التعرفة الكهربائية المعلنة، فيما تقوم الهيئة بمتابعة نسب الفاقد الكهربائي على الشبكة الكهربائية ووضع خطط لتخفيض الفاقد الكهربائي ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الشركة الوطنية ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي بنسبة 4.7 % ليسجل 4200 ميغاواط فيما كان مستواه في العام الذي سبقه 4010 ميغا واط.
وبلغت كمية الطاقة المشتراة من مختلف مصادر التوليد العام الماضي 21.464 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20.673 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبقة وبزيادة نسبتها 3.8 %، فيما ارتفعت كمية الطاقة المباعة في فترة المقارنة بنسبة 3.2 % لتبلغ 21.105 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20.446 جيجا واط ساعة في العام 2022.
وشكلت الطاقة المشتراة من مصادر التوليد بالغاز الطبيعي نحو76  % من إجمالي مشتريات الطاقة الكهربائية العام الماضي تلتها المنتجة من مصدر الطاقة المتجددة وبنسبة 17.7 %، ثم الصخر الزيتي بنسبة تقارب 14 %.
وتقدر الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي، العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %
وبلغت كمية الطاقة المستوردة العام الماضي 266 جيجا واط ساعة مقارنة مع 263 جيجا واط ساعة في 2022، مقابل تصدير طاقة حجمها 200 جيجا واط في 2023 مقابل 192 جيجا واط في 2022.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

258 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في شباط

منذ 17 دقيقة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.48%

منذ 19 دقيقة
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

منذ 20 دقيقة
"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

منذ 21 دقيقة
مدينة عمّان - (أرشيفية)

تقدم بطيء للأردن على مؤشر الحرية الاقتصادية

منذ24 ساعة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

"تطوير الصناعة" يستهدف دعم 340 منشأة بجولته الثانية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 