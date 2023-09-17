13 مرشحا يتنافسون في انتخابات جمعية " إنتاج" اليوم

إبراهيم المبيضين

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عمان – قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" م.نضال البيطار أمس: "إن 13 مرشحا من قادة القطاع سوف يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة الجمعية التي ستجري مساء اليوم في عمان".وبين البيطار في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن المرشحين للانتخابات في هذه الدورة يتوزعون على كتلتين : الأولى تحمل اسم "كتلة الرؤية والتحديث" وتضم 11 عضوا من قادة قطاعي الاتصالات والتقنية، والثانية تحمل اسم "كتلة الريادة والإبداع " وتتكون من عضوين".وقال البيطار: "المرشحون الـ13 سيتنافسون لاختيار مجلس الإدارة الجديد المكون من 11 عضوا في الجمعية التي تدخل عامها الـ23 وتمثل، شركات قطاعي التقنية والاتصالات وريادة الأعمال في الأردن في وقت يشهد فيه هذا القطاع تطورات لافتة ومتسارعة مع عصر الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي الذي نشهده في معظم القطاعات الاقتصادية".وأشار، إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات واختيار مجلس الإدارة الجديدة، سيجري انتخاب واختيار مواقع رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة للجمعية، نائب للرئيس، أمينا للسر، وأمينا للصندوق.وتجري انتخابات جمعية شركات التقنية والاتصالات "إنتاج" كل سنتين، إذ أكد البيطار الإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين وخصوصا أنهما جاءتا مباشرة بعد انتهاء فترات الحظر الشامل بسبب "كورونا" وبعدما أثبتت هذه الأزمة أهمية قطاع التقنية وقطاع الاتصالات وضرورة وأهمية التحول الرقمي.وبين البيطار، أن الجمعية بمجلس إدارتها السابق حققت الكثير من الإنجازات وخصوصا في مجال كسب التاييد لقضايا القطاع ودعم الشركات العاملة فيه، والوصول الى الاسواق الخارجية، فضلا عن النجاح الكبير الذي شهده تنظيم منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظم في الربع الأخير من العام الماضي.وأشار، إلى نجاح الجمعية في تنظيم مشاركات الشركات التقنية الأردنية في معارض ومؤتمرات ومحافل عربية ودولية في كل من: عمان والعراق والسعودية وغيرها من الدول، فضلا عن تركيزها الكبير على قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة الأردنية بالعديد من البرامج والفعاليات.وتضم جمعية "إنتاج"، أكثر من 265 شركة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي والمحتوى الإلكتروني في الأردن.وساهمت الجمعية منذ تأسيسها العام 2000، بتعديل أنظمة وقوانين نحو دفع وتيرة نمو القطاع، فضلا عن مساهمتها في وضع التفاصيل الإدارية والفنية لمنح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار.