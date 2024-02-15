15 % مساهمة الصخر الزيتي بإنتاج الطاقة الكهربائية

رهام زيدان

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أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة أن الصخر الزيتي يشكل حاليا ما بين 10 و 15 % من إجمالي المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن.وقال الرواشدة في رده على سؤال لـ"الغد" أخيرا إن "مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة والحمل الكهربائي، وغيره من المصادر يعتمد على أفضل التقنيات بما يخدم احتياجات النظام الكهربائي وفقا لأقل السيناريوهات كلفة".وفي هذا الصدد، تعد الشركة خطة شمولية من شأنها تحديد الخيارات الأفضل للنظام الكهربائي من ناحية التكنولوجيا والكلفة فيما سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة، وفقا للرواشدة.يذكر أن إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي يتم من خلال مشروع شركة العطارات للطاقة وبقدرة تتجاوز 500 ميغاواط، فيما تتجاوز كامل الاستطاعة التوليدية للممملكة 4200 ميغاواط 27 % منها من مصادر طاقتي الشمس والرياح.وتساهم المصادر التقليدية للطاقة المتمثلة بالغاز والنفط ما نسبته 58 % إلى 63 % من إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن علما بأن المملكة تعتمد بالنسبة الأكبر على الغاز المستورد عبر الأنابيب لإنتاج الكهرباء.كما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على أرض مساحتها 15 كيلومترا مربعا فيما تظهر الإستراتيجية الحالية لقطاع الطاقة 2020-2023 بقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية، بحدود 15 % حتى العام 2030.ويعد الصخر الزيتي أحد الثروات الطبيعية التي تسعى الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ترويجها إذ اطلقت لهذه الغاية مؤخرا منصة إلكترونية للربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.وتتضمن هذه المنصة العديد من مشاريع التعدين مثل تعدين واستخراج رمال السيليكا، استخراج الحجر الجيري، تعدين واستخراج الدياتومايت، استكشاف واستخراج الكاولين، استكشاف واستخراج الدولومايت، تعدين واستخراج الفلدسبار، استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، واستكشاف البازلت وتصنيع الياف البازلت.ويصنف الأردن أنه يضم رابع احتياطي في العالم في خام الصخر الزيتي على مستوى العالم وبحجم يقدر بنحو 40 مليارا إلى 70 مليار طن من هذا الخام، فيما يبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة 18 موقعا، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.