%153 زيادة الدفع عبر الهاتف

إبراهيم المبيضين

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عمان- أظهر تقرير رسمي، أن القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام "جوموبي"، بواسطة الهاتف النقال في المملكة بلغت خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي 249 مليون دينار(ربع مليار دينار)، في بلد تقدر فيه عدد اشتراكات الخلوي بأكثر من 7.5 مليون اشتراك.وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، زادت قيمة حركات الدفع عبر نظام "جوموبي" خلال سنة على أساس شهري بنسبة بلغت 153 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة المدفوعات عبر النظام وقتها 98.4 مليون دينار.وأظهر التقرير، أن عمليات التحويل النقدي سيطرت على الحصة الأكبر من قيمة الحركات المالية عبر " جوموبي" في شهر حزيران ( يونيو) الماضي وبنسبة تصل إلى 83.4 % من القيمة الإجمالية للحركات.وأظهر التقرير، أن عمليات السحب استحوذت على نسبة 9.6 % من القيمة الإجمالية، فيما استحوذت حركات الإيداع على نسبة 5.9 % كما استحوذت حركات المشتريات على نسبة 1.1 % من القيمة الإجمالية.وعلى صعيد متصل، بين التقرير أن إجمالي عدد الحركات التي نفذت عبر نظام " جوموبي" خلال فترة شهر حزيران (يونيو) الماضي سجل أكثر من مليوني حركة.وأشار التقرير، إلى أن عدد الحركات عبر نظام " جوموبي"، ومع تسجيله هذا المستوى يكون قد زاد بنسبة تقترب من 300 %، مقارنة بعددها المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ وقتها قرابة 505 آلاف حركة.وقال التقرير: "إن إجمالي عدد مستخدمي النظام بلغ مع نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، قرابة 2 مليون مستخدم مقارنة مع حواي 1.798 مليون مستخدم.واستحوذ الأردنيون على 87 %، من إجمالي مستخدمي المحافظ الإلكترونية، فيما كان 13 % من غير الأردنيين.و نظام "جوموبي"، هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.