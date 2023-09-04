16 شركة أردنية في معرض "سيملس السعودية" للمدفوعات

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تشارك 16 شركة أردنية متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" للمدفوعات الذي انطلقت أعماله أمس بمدينة الرياض السعودية تحت شعار "نمكن لتبتكر".وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن م.هيثم الرواجبة في بيان أمس "المشاركة الاردنية بالمعرض من خلال جناح خاص في غاية الاهمية في ضوء مشاركة اكثر من 500 شركة دولية و 200 شركة تقنية ناشئة".وأكد أن المعرض يشكل فرصة كبيرة امام الشركات الاردنية لفتح اسواق جديدة لتصدير خدماتها بالإضافة الى الاطلاع على آخر التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانظمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.وبين ان تواجد الشركات الاردنية في هذا المعرض يمكنها من بناء شراكات دولية وجذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في تعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.واوضح الرواجبة أن السعودية تعد من الاسواق المهمة والواعدة بالنسبة للشركات الاردنية التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، مشيرا الى وجود العديد من الشركات الوطنية التي تعمل بهذا السوق واستطاعت ان تحقق قصص نجاح كبيرة.يذكر أن مؤتمر "سيملس" يعد أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال المدفوعات، إذ يُقام على مدار 23 عاماً بوصفه ملتقى للخبراء والمختصين، ويعد الحدث المتخصص في مجال المدفوعات بشكل عام، ويغطي أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية في قطاع المدفوعات، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، وأقيم هذه السنة لأول مرة في الرياض.