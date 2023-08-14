الإثنين 14 آب 2023
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16 مليون دقيقة اتصال عبر "الأرضي" في الربع الأول

الهاتف الثابت الأرضي
الهاتف الثابت الأرضي
عمان- كشفت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان الحركة الهاتفية عبر خدمة الهاتف الثابت "الأرضي" سجلت خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 16 مليون دقيقة اتصال في بلد تحول في معظمه لاستخدام الاتصالات الخلوية في كل تفاصيل حياته الإجتماعية والعملية.اضافة اعلان
وبحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة فإن الحركة الهاتفية عبر الهاتف الثابت ومع تسجيلها هذا المستوى، تكون قد تراجعت بمقدار 3.5 مليون دقيقة إتصال، وبنسبة تقارب الـ18 بالمائة مقارنة بحجم الحركة الهاتفية المسجلة في نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة (19.5) ميون دقيقة. 
ويأتي هذا التراجع في الحركة الهاتفية للهاتف الارضي مع الانخفاض في أعداد اشتراكات الخدمة الارضية، والتحول الكامل من قبل الافراد والاسر الاردنية لاستخدام الهاتف المتنقل، والاعتماد عليه وخصوصا مع ارتباطه بخدمات الانترنت.
وقالت الاحصاءات ان الحركة الهاتفية الارضية انقسمت بين: الحركة الهاتفية الثابتة العالمية والتي شكلت نسبة 88 بالمائة من اجمالي الحركة الهاتفية والنسبة الباقية للحركة المحلية التي شكلت النسبة الباقية.
وتوسعت زيادة قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة لتضم في سجلاتها قرابة 7.7 مليون اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، في سوق تعتبر الأكثر تنافسية بين أسواق الاتصالات في المنطقة. 
في المقابل سجلت قاعدة اشتراكات "الثابت"، مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، قرابة 225 ألف اشتراك فقط.  
وتراجعت اعداد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة بنسبة تصل الى 16 بالمائة مع المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية الربع الاول من العام الحالي. 
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