16.2 مليار دينار مدفوعات الأردنيين الرقمية في 10 شهور

ابراهيم المبيضين

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عمان – ارتفعت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية في السوق المحلية بنسبة 51 % خلال أول عشرة شهور من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”.وبلغت قيمة ما دفعه الأردنيون حوالي 16.22 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بزيادة قدرها 5.5 مليار دينار إذ كانت تبلغ 10.73 مليار في فترة المقارنة العام الماضي.وتقدم خدمات الدفع الرقمي الفوري اليوم في الأردن من خلال ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية هي “نظام “ كليك” نظام المحافظ الإلكترونية “ جوموبي”، ونظام عرض وتسديد الفواتير الكترونيا “ اي فواتيركم”.وتسيطر خدمة تحويل الاموال النقدية على النسبة الاكبر من القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية للاردنيين عبر نظامي “ كليك”، و “ جوموبي”، فيما تستحوذ خدمة تسديد الفواتير لجهات حكومية على القيمة الاكبر من الدفع عبر “ اي فواتيركم”.الى ذلك بينت الارقام أن نظام الدفع “ اي فواتيركم” قد استحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي قيمة مدفوعات الاردنيين الفورية الرقمية في اول عشرة شهور من العام الحالي عندما سجلت حوالي 9.83 مليار دينار مشكّلة نسبة تصل الى %60.6 من القيمة الاجمالية.واشارت الارقام الى ان قيمة ما دفعه الاردنيون عبر نظام “ كليك” خلال اول عشرة شهور بلغ قرابة 3.92 مليار دينار مشكلة نسبة تصل الى 24.2 % من القيمة الاجمالية للمدفوعات، فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام “ جوموبي” حوالي 2.5 مليار دينار مشكلا نسبة تصل الى 15.4 % من الاجمالي.وعلى صعيد متصل اظهرت الأرقام الصادرة عن “ جوباك” بان اجمالي عدد حركات الدفع لكل انظمة الدفع الفورية خلال فترة أول 10 شهور من العام الحالي بلغ قرابة 86.39 مليون حركة دفع.وأكدت الارقام أن عدد حركات الدفع الرقمية ارتفعت بنسبة تصل الى 78 % وذلك لدى المقارنة بعدد حركات المنفذة في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت وقتها 48.58 مليون حركة.وبينت الارقام أن اجمالي عدد حركات الدفع الفورية خلال فترة اول عشرة شهور من العام الحالي توزع على النحو التالي : 22.56 مليون حركة دفع، 20.77 مليون حركة عبر نظام “جوموبي”، وحوالي 42.99 مليون حركة عبر “ اي فواتيركم”.وبالنسبة لعدد مستخدمي كل نظام في نهاية اول عشرة شهور من العام الحالي، قالت التقارير الصادرة عن “ جوباك” بان نظام “ اي فواتيركم” يمتلك اكبر قاعدة مستخدمين بحوالي 4 ملايين مستخدم.وبينت التقارير بان نظام “ كليك امتلك مع نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اكثر من مليون مستخدم فيما امتلك نظام “ جوموبي” اكثر من 2 مليون مستخدم.