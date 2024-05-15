الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

17.3 % انخفاض مساحات الأبنية المرخصة

بنايات سكنية وتجارية في عمان - (أرشيفية)
بنايات سكنية وتجارية في عمان - (أرشيفية)
عمان - انخفضت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.اضافة اعلان
وأظهر التقرير الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 1.870 مليون م2، مقارنة مع 2.262 مليون م2 للفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 5,081 رخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6,075 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.4 %، حسب التقرير.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية  1.542مليون م2، مقارنة مع 1.970 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو328  ألف م2، مقارنة مع نحو   292 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.3 %. وبالتالي،  فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.5 % للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 0.3 %، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته  22.8 %، بانخفاض نسبته 5.4 %، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 %، بارتفاع نسبته 12.9 %.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 14 %، وبمساحة مقدارها 0.208 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.3 %، وبمساحة مقدارها 0.050 م2 لكل فرد في فترة الربع الأول.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.179 مليون م2، مقابل نحو 1.483 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته (20.5 %).
أما على مستوى شهر آذار(مارس) للعام الحالي، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,629 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 668 ألف م2 مقارنة مع 766 ألف م2 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته (12.8 %).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - (أرشيفية)

"البنك الأوروبي" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى %2.4

منذ1 ساعة
1715778168454536800

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك الإسكان

منذ2 ساعة
7410

الشمالي: الأردن يسعى ليكون نواة لمركز إقليمي لصناعة المحيكات

منذ2 ساعة
1715790325515022800

القطاع السياحي يعاني.. إغلاق 18 منشأة في 7 أشهر

منذ2 ساعة
شركة مدفوعاتكم

"مدفوعاتكم" تسعى للتواجد في أسواق العراق والمغرب

14 أيار 2024
سائحتان في منطقة البحر الميت-(ارشيفية)

خطة تسويق لوصول أوسع لمستحضرات التجميل الأردنية للأسواق العالمية

14 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات |منذ 47 دقيقة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 