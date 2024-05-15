17.3 % انخفاض مساحات الأبنية المرخصة

تيسير النعيمات

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عمان - انخفضت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.وأظهر التقرير الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 1.870 مليون م2، مقارنة مع 2.262 مليون م2 للفترة نفسها من العام الماضي.كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 5,081 رخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6,075 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.4 %، حسب التقرير.وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 1.542مليون م2، مقارنة مع 1.970 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو328 ألف م2، مقارنة مع نحو 292 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.3 %. وبالتالي، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.5 % للأغراض غير السكنية.وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 0.3 %، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.8 %، بانخفاض نسبته 5.4 %، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 %، بارتفاع نسبته 12.9 %.أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 14 %، وبمساحة مقدارها 0.208 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.3 %، وبمساحة مقدارها 0.050 م2 لكل فرد في فترة الربع الأول.وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.179 مليون م2، مقابل نحو 1.483 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته (20.5 %).أما على مستوى شهر آذار(مارس) للعام الحالي، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,629 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 668 ألف م2 مقارنة مع 766 ألف م2 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته (12.8 %).