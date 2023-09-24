18 % ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا في 6 أشهر

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- نما حجم التبادل التجاري بين الأردن والمملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وارتفع حجم التبادل التجاري إلى 110 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 93 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.وحول أهم السلع المستوردة والمصدرة بين البلدين، أظهر التقرير، أن أهم خمس سلع استوردها الأردن من المملكة المتحدة، تتمثل بمولدات الطاقة الميكانيكية، إضافة إلى الآلات الصناعية العامة إلى جانب السلع الكهربائية المتنوعة، فضلا عن المنتجات الطبية والصيدلانية، وأخيرا مركبات الطرق بخلاف السيارات.في المقابل، تمثلت أهم خمس سلع صدرها الاردن إلى المملكة المتحدة بالخامات المعدنية، إضافة إلى مولدات الطاقة المكيانيكية، وثالثا الملابس، إلى جانب مركبات الطرق عدا السيارات، فضلا عن الخضار والفواكه.وبحسب تقرير التجارة والاستثمار الصادر عن وزارة العمل والتجارة البريطانية، فإن الأردن يأتي في المرتبة 89 كأكبر شريك تجاري للملكة المتحدة، وفي المرتبة 80 من بين الشركاء التجاريين للسلع، وبالمرتبة 95 كأكبر شريك خدمات، كما جاء في المرتبة 78 كأكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 71 كأكبر سوق تصدير للسلع، وبالمرتبة 77 كأكبر سوق لتصدير الخدمات، وفي المقابل يحتل الأردن المرتبة 100، من حيث أكبر سوق تستورد منه المملكة المتحدة، وفي المرتبة 85 من حيث أكبر سوق لاستيراد السلع، وبالمرتبة 116 كأكبر سوق لاستيراد الخدمات.ويذكر، أن الأردن تجمعه اتفاقية تجارية مع بريطانيا تشمل إيرلندا الشمالية أيضا، إذ تم توقيعها في العام 2019، ودخلت حيز التنفيذ منتصف العام 2021، وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ المعاملة التفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.