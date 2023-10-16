الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

%18 انخفاض مبيعات "الكهرباء الوطنية" لكبار المشتركين

أبراج كهرباء ضغط عال-(أرشيفية)
أبراج كهرباء ضغط عال-(أرشيفية)
عمان- ارتفع حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية لمشتركيها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.03 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.اضافة اعلان
ووفقا لبيانات شركة الكهرباءالوطنية زاد حجم هذه الطاقة إلى 324.2 جيجا واط/ ساعة من نحو 320.9 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من الماضي.
وكان الحجم الأكبر من المبيعات للمشتركين الكبار بحجم 219.9 جيجا واط مقارنة مع 268.6 جيجا واط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، وبتراجع نسبته 18.13 %، فيما ارتفعت المبيعات إلى المشتركين الآخرين بشكل مباشر من الكهرباء الوطنية إلى 104.3 جيجا واط مقارنة مع 52.3 جيجا واط حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي وبزيادة 99.43 %. 
يأتي ذلك من إجمالي طاقة باعتها شركة الكهرباء الوطنية لكافة القطاعات والشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو16017.6 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 15554.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة  نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 2.98 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، التي ارتفعت مشترياتها بنسبة 2.95 % لتبلغ نحو 15528جيجاواط/ ساعة خلال 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 15083.2جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الحصة الأكبر من هذه الطاقة من نصيب شركة الكهرباء الأردنية وبحجم بلغ 9540.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 9209.8 جيجا واط/ ساعة خلال نقس الفترة من العام الماضي وبزيادو نسبتها 3.59 %.
ووفقا للبيانات نفسها، زاد حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 10.12 %. وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية أيلول (سبتمبر)  165.4جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 150.2 جيجا واط/ ساعة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال هذه الفترة تراجع حجم الصادرات إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بنسبة 3.92 بإجمالي بلغ نحو 4.9  جيجا واط /ساعة، مقارنة مع  5.1  جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022.
أما حجم الطاقة المصدرة فكان إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) وبزيادة بنسبة 10.61 % إلى 160.5 جيجا واط /ساعة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 145.1 جيجا واط/ساعة، خلال الفترة نفسها من العام 2022.
ومن المنتظر أن يبدأ الأردن قريبا بتزويد العراق مبدئيا بثلث القدرة الكهربائية المتفق عليها بين البلدين كمرحلة أولى وبقدرة تزويد تبلغ 50 ميغا واط واط/ ساعة إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط.
وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي، 5.36 مليون دینار، مقارنة مع 5.13 مليون دينار بنهاية العام 2021، أي بزيادة نسبتها 7.6 % وفقا للتقرير السنوي للشركة.، فيما بلغت إيرادات الطاقة العام الماضي 1.36 مليار دينار، مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي، مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه.
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