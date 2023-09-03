الإثنين 04 أيلول 2023
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%2 زيادة الشركات المسجلة في 8 أشهر

دائرة مراقبة الشركات
دائرة مراقبة الشركات
عمان- ارتفعت أعداد الشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات بنسبة 2 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.اضافة اعلان
وبين العرموطي لـ"الغد"، أن أعداد الشركات المسجلة بلغ 3957 شركة مقابل 3871 شركة وبزيادة مقدارها 86 شركة.
وشكلت الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة ما نسبته 64 % من إجمالي الشركات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بواقع 2518 شركة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 45 مليون دينار من أصل 158 مليونا مجموع رؤوس الأموال المسجلة لمختلف الشركات. 
وأشار العرموطي، إلى أن الشركات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية ومتنوعة منها الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمطاعم والزراعة.   
وجدد العرموطي الحديث عن أسباب الزيادة التي تعود بالدرجة الأولى، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بأتمتة الخدمات وتبسيطها على متلقي الخدمة، إضافة إلى حزمة التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة ومنها، قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ويتضمن العديد من المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وتوقع العرموطي، أن تواصل أعداد الشركات المسجلة نموها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور القانون المعدل لقانون الشركات بالجريدة الرسمية أخيرا والذي سيعمل به بعد تسعين يوما والذي يتضمن العديد من النصوص التي تصب في تسهيل إجراءات  الشركات بالتسجيل وتأجيل تسديد رأس المال.
وأكد العرموطي، أن دائرة مراقبة الشركة مستمرة في تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال مواصلة أتمتة الخدمات والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية بعمل الدائرة، مشيرا  الى أن أكثر من 90 % من خدمات الدائرة تتم إلكترونيا. 
ولفت، إلى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديدث الاقتصادي الذي يتضمن العديد من المبادرات والإجراءات  لدعم وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وتسعى الدائرة، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة. 
ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 32 مليار دينار، تعود إلى أكثر من 203 آلاف شركة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
ويتمثل عمل الدائرة، بتسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة، التي تتم على الشركات من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة لشركات المساهمة العامة.

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