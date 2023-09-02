الأحد 03 أيلول 2023
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2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي

الصناعات الجلدية والمحيكات
الصناعات الجلدية
عمان - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.اضافة اعلان
ولفت إلى أن صادرات القطاع حققت نموا ملحوظا خلال العام الماضي قارب 21 بالمائة مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27 بالمائة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34 بالمائة من إجمالي عمالته.
وأضاف إن قطاع المحيكات يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحورا أساسيا بين الصناعات عالية القيمة، حيث تسعى لتعزيز مكانــته محلياً وإقليميــا، وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات جغرافيا وسلعيا، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل الجديدة. وأشار إلى أن الرؤية تضمنت مستهدفات طموحة للقطاع تضعه على رأس جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث التشغيل ونمو الصادرات والقيمة المضافة، بمقدمتها زيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة سنويا، لتصل لنحو 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي 2022.
ومن مستهدفات الرؤية، بحسب قادري، رفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5 بالمائة ليصل إجمالي العمالة داخله ما يقارب 225 ألف عامل وعاملة عام 2033، أي توليد 149 ألف فرصة عمل للأردنيين بالسنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج من 2.6 مليار دولار بالعام الماضي لنحو 8.8 مليار دولار في 2033، إلى جانب دعم الصادرات بزيادة سنوية تبلغ 12 بالمائة لتصل إلى 7.3 مليار دولار في 2033، ووصول قيمة الموجه للسوق المحلية لما يقارب 1.5 مليار دولار.
ونوه إلى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تركز على استقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية.-(بترا)
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