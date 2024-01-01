2.6 مليون عربي زاروا الأردن في 10 أشهر

محمد أبو الغنم

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عمان- سجلت أعداد الزوار الدوليين من العرب إلى الأردن نحو 2.6 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبلغت نسبة الزوار العرب قرابة47.2 % من إجمالي زوار المملكة الذين بلغوا نحو 5.5 مليون زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وارتفع عدد زوار المملكة من العرب بنسبة وصلت إلى 8.3 % أو بعدد يصل إلى 200 ألف سائح.وسجلت المملكة العربية السعودية المركز الأول، بين الزوار العرب بعدد يصل الى 961.5 ألف سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، وبزيادة نسبتها تصل إلى 7 % أو بعدد يزيد على 62.1 ألف سائح عن الفترة ذاتها من العام الماضي.ويأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي وصل إلى أكثر من 5.5 مليون زائر.ويشار، إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نموا نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.