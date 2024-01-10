الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

20 % زيادة استهلاك الإنترنت في 9 أشهر

تقرير دولي: عشرات ملايين العمليات على الإنترنت كل دقيقة
الإنترنت
عمان– كشف أحدث تقرير رسمي أن مستخدمي الإنترنت في الأردن استهلكوا حوالي 4.33 مليار جيجابايت من البيانات خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.اضافة اعلان
وبين التقرير الربعي لمؤشرات قطاع الاتصالات الذي نشرته هيئة الاتصالات أن حجم استهلاك الأردنيين من الانترنت السلكي واللاسكي مع وصوله هذا المستوى يكون قد زاد بمقدار 730 مليون جيجابات إذ كان يبلغ 3.6 مليار جيجابايت.
ووفقا لتقرير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد استحوذ الإنترنت السلكي الثابت عريض النطاق (مثل الفايبر والإيه دي إس أل) على الحصة الاكبر من حجم استهلاك الإنترنت عندما سجل قرابة 2.93 مليار جيجابايت مشكلا نسبة 68 % من إجمالي حجم استهلاك الأردنيين من الانترنت. 
وقال التقرير "الإنترنت المتنقل عريض النطاق (مثل تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس) سجلت خلال فترة أول تسعة أشهر من العام الماضي قرابة 1.4 مليار جيجابايت مشكلة نسبة تصل إلى 32 % من الإجمالي". 
وتشهد خدمات الانترنت السلكي واللاسكي نموا وانتشارا واسعا في المملكة مع زيادة اعتماد الناس على الخدمة في حياتهم اليومية والعملية، ومع زيادة تبني القطاعات الاقتصادية المختلفة مفهوم التحول الرقمي والتوجه لتقديم الخدمات عبر الانترنت مثل التعليم والصحة والزراعة والخدمات الحكومية والمالية وغيرها من القطاعات. 
ويعتبر سوق الاتصالات المحلية من الأسواق التنافسية مع تقديم خدمات الانترنت من أكثر من مزود، إذ تقدم خدمات الانترنت عريضة النطاق المتنقلة من خلال شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة الرئيسة، فيما تقدم خدمات الانترنت عريضة النطاق الثابتة من قبل 10 مزودين للخدمة منهم الشركات الخلوية الثلاثة. 
إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي قرابة 7.86 مليون اشتراك اكثرها تستخدم هواتف ذكية وتعتمد على التقنيات الحديثة للانترنت المتنقل مثل الجيل الثالث والرابع والخامس.
وجاء في بيانات هيئة الاتصالات أن المعدل الشهري لاستخدام الانترنت المتنقل لكل اشتراك بلغ خلال فترة الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي قرابة 21 جيجا. 
وبالنسبة للانترنت الثابت عريضة النطاق فقد اظهرت احصاءات هيئة الاتصالات أن عدد اشتراكاتها بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي قرابة 805 الف اشتراك النسبة الاكبر منها تستفيد من تقنية " الفايبر" السلكية. 
وقالت الهيئة "المعدل الشهري لاستخدام الانترنت الثابت عريض النطاق لكل اشتراك بلغ في فترة الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي 423 جيجا".
تزايد اعتماد الاردنيين على خدمات الانترنت السلكي واللاسكي تعكسه أرقام أخرى وردت في مسح استخدام وانتشار التكنولوجيا والاتصالات في منازل الاردنيين والذي أظهر أن 92 % من الأسر الأردنية يتوفر في منازلها خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها. 
وبين المسح الذي، الذي أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة الأسر التي يتوافر لديها خدمات الإنترنت في منازلها في الأردن وبمختلف التقنيات قد تجاوزت المعدل العربي في المنطقة والذي يبلغ 62.3 %، والمعدل العالمي الذي يبلغ قرابة 65.7 %. 
ووفقا لنتائج المسح، فقد زادت نسبة الأسر التي يتوافر لديها الإنترنت في منازلها في العام 2022 قياسا بالنسبة المسجلة في العام 2021 والتي بلغت وقتها 90.1 %.  
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