الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

20 مليار دينار حجم الاستثمار بالقطاع السياحي

إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي
البتراء
 زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي، اليوم الخميس، جمعية الفنادق الأردنية.
والتقت اللجنة بحضور أمين عام وزارة السياحة عماد حجازين، ونائب مدير هيئة تنشيط السياحة وائل الروسان، والأعيان سليم خير، محمد الازايدة، محاسن جاغوب، فاضل الحمود، خير الدين هاكوز، عبدالله مطر، ميسون العتوم، أعضاء الجمعية.اضافة اعلان
وقال العين الهندي، إن الزيارة جاءت للاطلاع على واقع عمل الجمعية، التي تعنى بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية، مؤكدًأ أن القطاع السياحي يمثل موردًا أساسيًا للاقتصاد الأردني.
‎من جهته، استعرض حجازين دور الوزارة في التشبيك مع كافة القطاعات السياحية الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أن تطور القطاع يأتي من خلال جودة الخدمات المقدمة وأسعارها مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون السياحة، جاءت متوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، من أجل تسهيل الاجراءات على المستثمر.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الهلالات، الى تطور القطاعي السياحي، حيثُ يوجد حاليًا 631 منشأة فندقية، يعمل بها 22 ألفا، مبينًا أن حجم الاستثمار وصل إلى ما يقارب 20 مليار دينار .
وقال، إن رؤية الجمعية تتمحور حول الريادة في تطوير القطاع الفندقي وتحسين مستوى الخدمة لتصبح متميزة ورائدة في الابداع والابتكار محليا وعربيا وعالمياً، لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
من جهتهم أكد الأعيان، أن الأردن يعتبر أحد أهم مناطق الجذب السياحي الدينية والتاريخية في المنطقة، ويتمتع بمواصفات تجعله مقصداً للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طيلة العام، لافتين إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات للسياح وتحسين البنية التحتية للمرافق السياحية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حفارة تقوم باستخراج الصخر الزيتي - (من المصدر)

مساهمة الصخر الزيتي في إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى %15

منذ 17 دقيقة
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة

"المدنية" تخفض أسعار 500 سلعة بنسب تصل إلى %30 الأسبوع المقبل

منذ 19 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر بورصة عمان يستقر

منذ 20 دقيقة
الشمالي لدى تسلمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمس-(من المصدر)

الأردن يتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

منذ 20 دقيقة
خلايا شمسية لتوليد الكهرباء - (أرشيفية)

الطاقة في ربع قرن.. مراكمة الانجازات تستوجب البحث عن حلول لخفض الكلف

منذ24 ساعة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين - (أرشيفية)

664 مليون دولار لدعم اللجوء السوري العام الماضي

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ23 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح منذ23 ساعة

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 