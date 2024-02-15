20 مليار دينار حجم الاستثمار بالقطاع السياحي

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والتقت اللجنة بحضور أمين عام وزارة السياحة عماد حجازين، ونائب مدير هيئة تنشيط السياحة وائل الروسان، والأعيان سليم خير، محمد الازايدة، محاسن جاغوب، فاضل الحمود، خير الدين هاكوز، عبدالله مطر، ميسون العتوم، أعضاء الجمعية.وقال العين الهندي، إن الزيارة جاءت للاطلاع على واقع عمل الجمعية، التي تعنى بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية، مؤكدًأ أن القطاع السياحي يمثل موردًا أساسيًا للاقتصاد الأردني.‎من جهته، استعرض حجازين دور الوزارة في التشبيك مع كافة القطاعات السياحية الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أن تطور القطاع يأتي من خلال جودة الخدمات المقدمة وأسعارها مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون السياحة، جاءت متوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، من أجل تسهيل الاجراءات على المستثمر.بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الهلالات، الى تطور القطاعي السياحي، حيثُ يوجد حاليًا 631 منشأة فندقية، يعمل بها 22 ألفا، مبينًا أن حجم الاستثمار وصل إلى ما يقارب 20 مليار دينار .وقال، إن رؤية الجمعية تتمحور حول الريادة في تطوير القطاع الفندقي وتحسين مستوى الخدمة لتصبح متميزة ورائدة في الابداع والابتكار محليا وعربيا وعالمياً، لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.من جهتهم أكد الأعيان، أن الأردن يعتبر أحد أهم مناطق الجذب السياحي الدينية والتاريخية في المنطقة، ويتمتع بمواصفات تجعله مقصداً للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طيلة العام، لافتين إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات للسياح وتحسين البنية التحتية للمرافق السياحية.