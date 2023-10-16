الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

%21 تراجع الإقبال على "أردننا جنة"

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر
أردننا جنة
عمان- تراجع الإقبال على برنامج "أردننا جنة" بنسبة 21 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بحسب تقارير صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وأكدت التقارير الوزارية أن أعداد المشاركين في البرنامج السياحي المدعوم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحية بلغ 144 الف مشارك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.اضافة اعلان
وجاء في التقارير أن أعداد المشاركين خلال التسعة اشهر الماضية متراجعة بمقدار 38 ألف مشارك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجل فيه عدد المشاركين نحو 182 ألف مشارك.
وسجلت محافظة عجلون أعلى الأرقام في استقبال المشاركين والزوار في برنامج أردننا جنة إذ بلغت أعدادهم أكثر من 44.2 الف سائح او مشارك، وجاء في المركز الثاني وادي رم بعدد مشاركين يزيد على 27.4 الف، واستقبلت البترا أكثر من 24.5 الف مشارك، وبلغ عدد زوار السلط 11.3 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج السياحي الذين زاروا ام قيس نحو 9.6 الف مشارك.
وقال مصدر مطلع إن وزارة السياحة والآثار لم تدخل وجهات جديدة في البرنامج. 
واضاف المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن اعداد المشاركين في البرنامج متراجعة مقارنة مع العام الماضي.
واكد المصدر غياب أي برامج أو وجهات سياحية جديدة على اردننا جنة، واصفا البرنامج بـ"البطيء".
وبين المصدر أن إقبال المواطنين انصب على السياحة الصادرة الى الدول المجاورة جراء العروض السياحية التي تقدمها. وأعلنت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق عن إستراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
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