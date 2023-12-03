210.7 مليون دينار عجز متوقع في إيرادات "الكهرباء الوطنية" العام المقبل

رهام زيدان

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قدر مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية أن يرتفع عجز إيرادات الشركة للعام المقبل إلى 210.7 مليون دينار من نحو 185 مليونا معاد تقديرها للعام الحالي.وبين مشروع الموازنة انه من المقدر ان تحقق الشركة عجزا في صافي الايراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء العام المقبل بنحو 305.5 مليون دينار من نحو 250.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.كما يبلغ مجموع مساهمات المشتركين المقدرة للعام المقبل بنحو 32.1 مليون مقارنة مع نحو 8.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وايرادات متفرقة بنحو 21.6 مليون دينار مقارنة مع 203.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.ووفقا لمشروع القانون، فإن بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل يبلغ نحو 27 مليون دينار وهو مقارب للمعاد تقديره العام الحالي والبالغة 27.05 مليون دينار بينما كانت القيمة المقدرة 10 ملايين دينار.إلى ذلك، قدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للشركة بنحو 309.04 مليون دينار من نحو 215.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 43.3 %.وبلغ مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل بنحو 40.15 مليون دينار مقارنة مع نحو 30 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، والباقية للنفقات الجارية.ومن بين المخصصات للمشاريع الرأسمالية خصص مشروع موازنة العام المقبل 800 ألف دينار لمحطة تحويل الريشة للربط مع العراق من 250 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ونحو 106 ألف دينار لمشاريع توصيل الغاز بنفس ما قدر للعام الحالي لم تتغير في اعادة التقدير. أما الممر الأخضر، لم يتم تخصيص أي مقدرات له خلال الأعوام الثلاثة المقبلة فيما بلغ المعاد تقديره لهذا المشروع العام الحالي 100 ألف دينار.يشار إلى أن ايرادات الطاقة بلغت العام الماضي 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه، فيما بلغت خسائر تكلفة الطاقة العام الماضي 1.45 مليار دينار من 1.3 مليار دينار في 2021.وبلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 52 % مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ أشار التقرير السنوي للشركة، إلى أن هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.مشروع الموازنة بين أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة وتتمثل في ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟوﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، إضافة إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟكفاءة ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وتطوير ﺍﻟﻌﻤﻞ المؤسسي ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸرﻛﺔ ﺃﻗﻞ ﺗﺄثرا بانقطاﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗزﻭﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطبيعي ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻤكنة