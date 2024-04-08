22 % انخفاض التداول العقاري في الأردن الشهر الماضي

تيسير النعيمات

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وأظهر تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر آذار/ مارس 2024 انخفاض قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت (12%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ (59,140,980) دينارا أردنيا.وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2024 (1,537,303,707) ديناراً أردنياً.وبين التقرير انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 بنسبة بلغت (34%) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة (30%) مقارنة بالشهر السابق لتبلغ (15,933,032) ديناراً أردنياً.وانخفض عدد بيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة بلغت (2%)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (17%)، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (26%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما انخفض عدد بيوعات غير الأردنيين خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 بنسبة بلغت (9%) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي و(11%) مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (20%) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و(2%) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (9%) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وانخفضت بنسبة بلغت (19%) مقارنة بالشهر السابق.وبين التقرير انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة بلغت (9%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت (49,235,460) ديناراً.وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 بنسبة بلغت (12%) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وارتفعت نسبته (1%) مقارنة بالشهر السابق؛ حيث بلغت (17,571,953) ديناراً.كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت (9%)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (8%)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (10%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آذار/ مارس من عام 2014 بنسبة بلغت (20%) مقارنة بنظيرتها من عام 2023 و(12%) مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (19%) مقارنة بنظيرتها من عام 2023، و(9%) مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (21%) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة (12%) مقارنة بالشهر السابق.وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي ملياراً وخمسمئة وسبعة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وثلاثة آلاف وسبعمئة وسبعة (1,537,303,707) ديناراً أردنياً، فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر أربعمئة وأربعة وخمسين مليوناً وسبعمئة وثمانية وسبعين ألفاً وتسعمئة وستة وعشرين (454,778,926) ديناراً أردنياً، بانخفاض بلغت نسبته (22%) مقارنة بالشهر السابق.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الربع الأول من عام 2024 (59,140,980) ديناراً أردنياً، بانخفاض بلغت نسبته (12%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 (15,533,032) ديناراً أردنياً، بانخفاض بلغت نسبته (34%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، و(30%) مقارنة بالشهر السابق.وبلغ عدد بيوعات العقار (التملك) لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من عام 2024 (701) عقار، بانخفاض بلغت نسبته (2%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023؛ منها (387) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (17%)، و(314) قطعة أرض بارتفاع بلغت نسبته (26%)، قيمتها التقديرية (49,235,460) ديناراً، بانخفاض بلغت نسبته (9%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023؛ منها (32,310,006) ديناراً بنسبة (68%) للشقق و(15.925.454) ديناراً بنسبة (32%) للأراضي.وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات (تملك) الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (176) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية بفارق ثلاثة عقارات، بمجموع (173) عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع (119) عقارا.أما من حيث القيمة، فجاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت (23,425,456) ديناراً بنسبة بلغت (48%) من القيمة التقديرية لبيوعات (تملك) غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية (7360157) ديناراً بنسبة بلغت (15%)، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة (2544413) ديناراً بنسبة بلغت (5%)، والأميركية بالمرتبة الرابعة (2199661) دينارا بنسبة بلغت (4%).وبلغ عدد بيوعات (تملك) العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 (247) عقاراً بانخفاض بلغت نسبته (9%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، و(11%) مقارنة بالشهر السابق؛ منها (136) شقة بانخفاض بلغت نسبته (20%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، و(2%) مقارنة بالشهر السابق، و(111) قطعة أرض، بارتفاع بلغت نسبته (9%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وانخفاض بلغت نسبته (19%) مقارنة بالشهر السابق، قيمتها التقديرية (17571953) دينارا، بانخفاض بلغت نسبته (12%) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وارتفاع بلغت نسبته (1%) مقارنة بالشهر السابق؛ منها (11.573.319) دينارا بنسبة بلغت (66%) للشقق و(5998634) دينارا بنسبة بلغت (4%) للأراضي.وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات (تملك) شهر آذار/ مارس بالمرتبة الأولى بمجموع (72) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسية السعودية بمجموع (50) عقاراً، تلتها الجنسية السورية بمجموع (37) عقاراً.أما من حيث القيمة، فجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ (9,164,447) ديناراً بنسبة بلغت (52%) من القيمة التقديرية لبيوعات (تملك) غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية (2081,219) ديناراً بنسبة بلغت (12%)، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة وبقيمة تقديرية بلغت (1,442,908) ديناراً بنسبة بلغت (8%).وبلغ إجمالي بيوعات العقار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2024 (35,370) عقاراً، بانخفاض بلغت نسبته (9%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، توزعت على (12,471) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة بلغت (35%)، و(22,899) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (65%).كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (5,103) شقة، و(7,368) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (2,794) شقة و(20,105) قطع أراض.وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 (10,603) عقارات، بانخفاض بلغت نسبته (20%) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، و(12%) مقارنة بالشهر السابق، توزعت على (3,857) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة بلغت (36%)، و(6,746) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة بلغت (64%).كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (1,577) شقة، و(2,280) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (888) شقة و(5,858) قطعة أرض.