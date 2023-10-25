الجمعة 27 تشرين الأول 2023
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22 % تراجع تداول العقار في شهر

بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)
بنايات سكنية
عمان – هبط حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 22 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.اضافة اعلان
وبلغ حجم التداول العقاري في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 608 ملايين دينار مقارنة مع 780 مليونا في الشهر الذي سبقه.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لتبلغ 196.6 مليون دينار.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5.267 مليار دينار، علما بأن المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي غير واردة بسبب تغيير منهجية الاحتساب.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2023 بنسبة بلغت 16 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وانخفاض بلغت نسبته ( 23 %) مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ (20,499,869) ديناراً أردنياً.
كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت  ( 5 %) حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (6 %) وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (  4 % ) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبين التقرير وجود انخفاض في حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر أيلول(سبتمبر) من عام 2023 بنسبة بلغت (13 %) مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفاض بلغت نسبته (  24 %) مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (12 %) مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة بلغت ( 28 % )  مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (13 %) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 وانخفضت بنسبة بلغت ( 22 % ) مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى في أول تسعة أشهر بإيرادات بلغت (31.528,145) دينارا، في المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت (26.099.225) ديناراً، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت (22,501,224) ديناراً، ثم جاءت رابعا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت (  18,960,028) دينارا، تلتها بالمرتبة الخامسة مديرية تسجيل أراضي اربد بإيرادات بلغت ( 14.534.973) دينارا، وجاءت في المرتبة السادسة مديرية  تسجيل أراضي ناعور بإيرادات بلغت (14,194,935) دينارا.
وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 في عمان قرية عمان حوض المدينة بعدد (435) قطعة أرض تلتها في الزرقاء قرية البتراوي / حوض  البتراوي الجنوبي بعدد (311) قطعة، ثم في جنوب عمان قرية المسيطبة / حوض البلد بعدد (257) قطعة وفى قرية الجيزة حوض الموارس من نفس المديرية بعدد (235) قطعة، ثم في معان / قرية سطح معان / حوض سهل انثولة الغربي بعدد (213) قطعة.
أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد (527) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (447) شقة، وفى قرية طبربور من نفس المديرية حوض الميالة بعدد (432) شقة، وفي شمال عمان قرية ياجوز حوض أم حيليفة بعدد (380) شقة، ثم في قرية أبو نصير من نفس المديرية نفس المديرية/ حوض أصهى الفقير بعدد ( 341) شقة، وفي قرية الجبيهة من نفس المديرية أيضا حوض أبو العوف بعدد ( 335) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد ( 323 ) شقة.
وبلغ إجمالي بيوعات العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (118,149) عقاراً، بانخفاض بلغت نسبته ( 5 % ) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، توزعت على ( 43,218) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة بلغت ( 37 %) ، و(74،931) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة بلغت (63 %). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (17،714) شقة، و(25,504) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (9،310) شقة و(65,621) قطعة أرض.

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