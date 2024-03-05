22 % زيادة إقبال الأردنيين على السياحة الخارجية

محمد أبو الغنم

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عمان-ارتفع عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحية بنسبة22.1 % خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2022.وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار واطلعت عليها "الغد"، فإن أعداد الأردنيين المغادرين لغاية السياحة العام الماضي بلغت 1.7 مليون مسافر مقارنة بنحو 1.3 مليون بالعام الذي سبقه.أما خلال الشهر الأول من العام الحالي، فقد ارتفعت أعداد الأردنيين المغادرين لغاية السياحة بنسبة 17.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وحقق عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة ارتفاعا خلال كانون الثاني(يناير) الماضي، ليبلغ 164.6 ألف مسافر مقابل 140 ألفا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.وكان شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، الأكثر عددا، إذ بلغ عدد المسافرين خلال الشهر الحالي، 221 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، الذي سافر فيه نحو 212.5 مسافر.وسجل شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، زيادة بنسبة 97 % في عدد الأردنيين المسافرين وسجل 140 ألف مسافر مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، والذي بلغ عدد المسافرين فيه 71 ألف مسافر.