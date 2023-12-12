%222 زيادة الدفع عبر "كليك"

إبراهيم المبيضين

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قفزت قيمة المبالغ المدفوعة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري "كليك" إلى أكثر من 563 مليون دينار (أكثر من نصف مليار) في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بزيادة نسبتها 222 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وارتفعت القيمة الإجمالية للدفع عبر نظام "كليك" بمقدار 388 مليون دينار لدى المقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت قرابة 175 مليون دينار.وقال التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك "إن عدد مستخدمي النظام الفوري سجل مع نهاية الشهر الماضي قرابة 1.13 مليون مستخدم".و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري ومجاني حاليا، وعلى صعيد متصل بينت الأرقام الرسمية أن عدد الحركات عبر نظام " كليك" في شهر آب (اغسطس) قد سجلت قرابة 3 ملايين حركة كان معظمها لخدمة تحويل الأموال.وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن خدمات تحويل الأموال استحوذت على النسبة الأكبر بحوالي 84 %، فيما استحوذت خدمة المشتريات على النسبة الباقية.وبالنسبة لاعداد الحركات عبر "كليك" بين التقرير أنها سجلت مستوى 3.6 مليون حركة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وقال التقرير إن عدد الحركات عبر "كليك" ومع تسجيله هذ المستوى يكون قد حقق ارتفاعا بنسبة بلغت177 % وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة على النظام خلال نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.3 مليون حركة.وبحسب التقرير، بلغ عدد مستخدمي نظام "كليك" 1.13 مليون مستخدم بنهاية الشهر الماضي شكل الأردنيون منهم نسبة 97 % .أما التصنيف بحسب الجنس فشكل الذكور 64 % من مستخدمي "كليك" والنسبة الباقية للإناث.ومن جهة اخرى، أظهر التقرير أن نسبة تصل إلى 98.8 % من مستخدمي كليك هم من الأفراد.