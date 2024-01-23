الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

23 % ارتفاع زوار المملكة من العرب

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سياح يتجولون في جبل القلعة وسط عمان -(أرشيفية)
عمان- ارتفع أعداد السياح العرب الذين زاروا الأردن خلال العام الماضي بنسبة 23 % مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان
وتشير الإحصائيات التي اطلعت عليها "الغد" إلى أن زوار الأردن من السياح العرب بلغ العام الماضي 3.027 مليون زائر مقابل 2.469 مليون في العام الذي سبقه، مسجلا بذلك زيادة بمقدار 558 ألفا.
وشكل السياح العرب ما نسبته
47.6 % من إجمالي أعداد سياح المملكة خلال العام الماضي الذين بلغ عددهم 6.35 مليون سائح، مقارنة مع  48.9 % في العام الذي سبقه.
وتظهر الإحصائيات، أن عدد سياح المبيت من الجنسية العربية بلغ العام الماضي 2.36 مليون مقارنة مع حوالي 1.91 مليون خلال العام 2022 بزيادة نسبتها 24 % أو بمقدار 444 ألف سائح دولي عربي.
كما تشير الإحصائيات إلى أن سياح اليوم الواحد من الجنسية العربية وصل عددهم إلى 664.6 ألف سائح مقارنة مع 550 ألف سائح خلال العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 21 % وبمقدار يصل إلى أكثر من 114 ألف سائح عربي.
وحول توزيع السياح من الدول العربية، حلت السعودية أولا بعدد 1.1 مليون سائح، تلتها الجنسية الكويتية بواقع 74.7 ألف.
كما أظهرت الإحصائيات، أن أعداد سياح المملكة من الجنسية البحرينية سجلت 34.3 ألف فيما بلغ عدد سياح سلطنة عُمان نحو 20.5 ألف.
وبلغ عدد سياح الجنسية الإماراتية أكثر من 16.5 ألف سائح، فيما زار المملكة من الجنسية القطرية نحو 16.1 ألف سائح، والجنسية الجزائرية 14.3 ألف سائح، والجنسية الليبية نحو 12.2 ألف سائح.
كما زار المملكة خلال العام الماضي من الجنسية المغربية نحو 9.8 ألف سائح، والجنسية التونسية نحو 7.5 ألف سائح، فيما زار المملكة نحو 1.6 مليون سائح من باقي الدول العربية.
وتوزع سياح المملكة من الجنسية العربية على مختلف أنماط وأشكال السياحة في المملكة سواء للمواقع الأثرية والسياحية، إضافة إلى السياحة الاستشفائية وسياحة المهرجانات، إضافة إلى سياحة المعارض والمؤتمرات.
ويشار إلى أن المملكة تقدم برامجا محفزة لزيادة أعداد السياح من الجنسية العربية، من خلال تخفيضات على أسعار التذاكر لدخول المواقع الأثرية والسياحية خاصة البترا.
وخصص مشروع قانون الموازنة مبلغ 72 مليون دينار للعام الحالي، لصالح هيئة تنشيط السياحية لغايات الترويج والتسويق للمملكة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2 % ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6 ملايين و353.8 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت  25.8 %.
ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري وسياحي، فيما يشكل القطاع السياحي ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.
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