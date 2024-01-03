الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

1.3 مليون أردني سافروا للسياحة في تسعة شهور

24 % زيادة الأردنيين المسافرين للسياحة

إحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية
إحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية
عمان- ارتفع عدد الأردنيين الذين غادروا إلى خارج البلاد بهدف السياحة بنسبة 24 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار العامة.اضافة اعلان
وبلغ عدد الأردنيين الذين سافروا لغايات السياحة 1.340 مليون سائح خلال أول تسعة شهور من العام الماضي مقارنة مع 1.08 مليون خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسه "منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي كانت الحركة السياحية نشطة".
وبين أن المؤشرات التي سجلتها السياحة الصادرة خلال العام الماضي لغاية 7 تشرين الأول (أكتوبر) كانت أفضل من العام 2022، إلا أن القطاع تراجع اداؤه تماما بعد الاعتداءات البربرية التي تشنها القوات الصهيونية منذ زهاء 3 أشهر. 
ورجح هلسة أن تستمر أزمة السياحة التي تعيشها المملكة والمنطقة ما لم تنته الجرائم الصهيونية على قطاع غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب البيانات الوزارية فإن شهر تموز (يوليو) الماضي كان الاعلى من ناحية سفر المواطنين الى الخارج اذ بلغ عدد المغادرين لغايات السياحة اكثر من 221 ألف سائح مقارنة بـ212 الف خلال الفترة نفسها من العام 2022 مرتفة بنسبة 4 %.
وسجل شهر كانون الثاني (يناير) الماضي اعلى نسبة زيادة في عدد المسافرين الأردنيين الى الخارج والتي بلغت 97.2 % ليصل عدد المسافرين الى اكثر من 140.5 ألف مسافر مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022 والذي بلغ عدد المسافرين نحو 71 الف مسافر.
وحقق الإنفاق السياحي في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 32.9 % وتسجيله لما قيمته 1,055.5 مليون دينار (1,488.7 مليون دولار).
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفع الانفاق السياحي في الخارج خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بما نسبته 29.2 % وتسجيله لما قيمته 1,237.7 مليون دينار (1,745.7 مليون دولار).
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