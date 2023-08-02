الخميس 03 آب 2023
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24 مدرسة في المرحلة الثانية من "تحدي التطبيقات"

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية
عمان- أكد الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس أمس أنه تم الأسبوع الحالي إطلاق المرحلة الثانية من تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل للعام الحالي، الذي تأهل له 24 فريقا ومدرسة من مختلف أقاليم المملكة.اضافة اعلان
وقال خريس في تصريحات صحفية لـ"الغد" إن "الفرق المتأهلة ستشارك اعتبارا من الأسبوع الحالي في فترة تدريبية متخصصة لمدة أحد عشر يوما ستتلقى فيها الفرق المتأهلة تدريبات وتوجيهات على البرمجة والرسم والتصميم وغيرها من المحاور التي يحتاجونها لإنتاج تطبيقات ألعاب إلكترونية في التحدي الذي يعتبر واحد من المشاريع السنوية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية". 
وبين خريس أن الفرق الـ 24 التي تم اختيارها تضم قرابة مائة وتسعة عشر طالبا سيشاركون في التحديث الذي يحمل عنوان " التوعية المرورية" ، وذلك من بين 127 مدرسة ضمت قرابة 617 طلبا وطالبة شاركوا في المرحلة الأولى التمهيدية التعريفية من التحدي وهو واحد من المشاريع السنوية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. 
وقال خريس "الفرق المتأهلة ستعطى بعد المرحلة الثانية ( التدريب)، فترة تمتد الى شهر ونصف الشهر من أجل العمل على إنتاج تطبيقات ألعاب موبايل من العنوان الرئيسي للتحدي العام الحالي وهو عنوان "التوعية المرورية". 
وأشار إلى أن هذه الفرق، بعد نهاية فترة العمل ستعرض مشاريعها وتطبيقاتها أمام لجنة تحكيم متخصصة ومن ثم سيجري اختيار الأفضل منها للفوز بالمسابقة ومن ثم الإعلان عن النتائج. 
وتوقع خريس أن يجري الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة على هامش قمة الألعاب الإلكترونية الـ12 التي ستنعقد بالتعاون مع رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية يومي الرابع والخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
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