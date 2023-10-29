الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

25 % انخفاض تداول العقار لغير الأردنيين

مدينة عمان - (أرشيفية)
مدينة عمان
 انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات العقار من قبل غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 169 مليون دينار وبتراجع نسبته 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان
واظهر تقرير حركة تداولات سوق العقار الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة بلغت 25 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وانخفاض نسبته 40 % مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023: (2.076) عقاراً بانخفاض بلغت نسبته (18 %) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات التسعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (462) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (455) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (346)عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت (58.862.915) ديناراً والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية (27.963.765) ديناراً والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة (16.356.580).
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