258 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في شباط

إبراهيم المبيضين

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مع دخولنا في الشهر السادس للعدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 31 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، تتواصل الحرب الرقمية على المحتوى الفلسطيني الرقمي، حيث أعلن مركز "حملة"، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، قبل أيام بانه وثق حوالي 258 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.وقال المركز، المتخصص في الحقوق الرقمية، في تقريره الشهري حول انتهاكات المحتوى الفلسطيني بأن منصات التواصل الاجتماعي العالمية وخاصة المنصات التابعة لشركة "ميتا" العالمية قد واصلت تسجيل انتهاكات متنوعة دعما للرواية الإسرائيلية وتعديا على الرواية العربية والفلسطينية حيال حرب الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.وبين المركز أن الانتهاكات الرقمية للمحتوى الفلسطيني شملت 79 انتهاكا كانت عبارة عن تقييد وتعليق حسابات لفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي العالمية، وحوالي 179 انتهاكا تمثلت بمحتوى تحريضي وخطابات كراهية وممارسات مؤذية وعنيفة في الفضاء الرقمي.وحول توزيعة الانتهاكات على المنصات الاجتماعية، أوضح المركز أن شركة "ميتا" العالمية بمنصاتها الثلاثة استحوذت على الحصة الأكبر من الانتهاكات بحوالي 142 انتهاكا.وبين ان المركز رصد حوالي 62 انتهاكا على منصة " الفيسبوك" الاجتماعية، وحوالي 78 انتهاكا على منصة الانستغرام، بينما سجل تطبيق " الواتساب" للتراسل النصي انتهاكين فقط.وقال المركز إنه وثق 81 انتهاكا على منصة "اكس" للتدوينات المصغرة، و17 انتهاكا على منصة "تيك توك" للمحتوى المصور والفيديو، و17 انتهاكا على تطبيق "التليغرام".وعلى صعيد متصل بين المركز أن الشهر الماضي شهد أنواعا مختلفة من الرقابة على حسابات الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي حيث كانت أكثر الاجراءات فرضا هي تعليق وتقييد الحسابات .وقال المركز إنه وثق الشهر الماضي 33 حالة من تعليق الحسابات، و13 حالة لتقييد حسابات، و17 حالة لإزالة المحتوى و11 حالة مثل تقليل الوصولية إلى المحتوى.وبين المركز ان غالبية الصفحات والحسابات التي تعرضت لحذف أو إزالة كانت تعود إلى حسابات شخصية.وقال بأن عدد الحسابات الشخصية التي تعرضت لمختلف أنواع الانتهاكات بلغ 55 حسابا شخصيا، و20 انتهاكا كانت بحق صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) الماضي وحتى اليوم تتواصل الحرب الرقمية على فلسطين وغزة وقد أخذت أشكالا مختلفة لدعم الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية، فضلا عن قيام الاحتلال بالتعتيم الإعلامي على غزة من خلال القيام بتدمير البنية التحتيتة للاتصالات والتي باتت تعمل بأقل من 20 % من طاقتها الفعلية.