الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

258 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في شباط

تعبيرية
تعبيرية
 مع دخولنا في الشهر السادس للعدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 31 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، تتواصل الحرب الرقمية على المحتوى الفلسطيني الرقمي، حيث أعلن مركز "حملة"، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، قبل أيام بانه وثق حوالي 258 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
وقال المركز، المتخصص في الحقوق الرقمية، في تقريره الشهري حول انتهاكات المحتوى الفلسطيني بأن منصات التواصل الاجتماعي العالمية وخاصة المنصات التابعة لشركة "ميتا" العالمية قد واصلت تسجيل انتهاكات متنوعة دعما للرواية الإسرائيلية وتعديا على الرواية العربية والفلسطينية حيال حرب الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.
وبين المركز أن الانتهاكات الرقمية للمحتوى الفلسطيني شملت 79 انتهاكا كانت عبارة عن تقييد وتعليق حسابات لفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي العالمية، وحوالي 179 انتهاكا تمثلت بمحتوى تحريضي وخطابات كراهية وممارسات مؤذية وعنيفة في الفضاء الرقمي.
وحول توزيعة الانتهاكات على المنصات الاجتماعية، أوضح المركز أن شركة "ميتا" العالمية بمنصاتها الثلاثة استحوذت على الحصة الأكبر من الانتهاكات بحوالي 142 انتهاكا. 
وبين ان المركز رصد حوالي 62 انتهاكا على منصة " الفيسبوك" الاجتماعية، وحوالي 78 انتهاكا على منصة الانستغرام، بينما سجل تطبيق " الواتساب" للتراسل النصي انتهاكين فقط.
وقال المركز إنه وثق 81 انتهاكا على منصة "اكس" للتدوينات المصغرة، و17 انتهاكا على منصة "تيك توك" للمحتوى المصور والفيديو، و17 انتهاكا على تطبيق "التليغرام".
وعلى صعيد متصل بين المركز أن الشهر الماضي شهد أنواعا مختلفة من الرقابة على حسابات الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي حيث كانت أكثر الاجراءات فرضا هي تعليق وتقييد الحسابات .
وقال المركز إنه وثق الشهر الماضي 33 حالة من تعليق الحسابات، و13 حالة لتقييد حسابات، و17 حالة لإزالة المحتوى و11 حالة مثل تقليل الوصولية إلى المحتوى.
وبين المركز ان غالبية الصفحات والحسابات التي تعرضت لحذف أو إزالة كانت تعود إلى حسابات شخصية. 
وقال بأن عدد الحسابات الشخصية التي تعرضت لمختلف أنواع الانتهاكات بلغ 55 حسابا شخصيا،  و20 انتهاكا كانت بحق صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) الماضي وحتى اليوم تتواصل الحرب الرقمية على فلسطين وغزة وقد أخذت أشكالا مختلفة لدعم الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية، فضلا عن قيام الاحتلال بالتعتيم الإعلامي على غزة من خلال القيام بتدمير البنية التحتيتة للاتصالات والتي باتت تعمل بأقل من 20 % من طاقتها الفعلية. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شركة الكهرباء الوطنية

%13 انخفاض الفاقد في شبكة الكهرباء الوطنية العام الماضي

منذ 16 دقيقة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.48%

منذ 19 دقيقة
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

منذ 20 دقيقة
"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

منذ 21 دقيقة
مدينة عمّان - (أرشيفية)

تقدم بطيء للأردن على مؤشر الحرية الاقتصادية

منذ24 ساعة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

"تطوير الصناعة" يستهدف دعم 340 منشأة بجولته الثانية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 