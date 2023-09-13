الأربعاء 13 أيلول 2023
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2594 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

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السوق المركزي

  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2594 طنا، منها 1627 طن خضار، و781طن فواكه،اضافة اعلان
و186طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و38، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 15 و40، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 25 و60، والليمون بين 40 و90، والموز البلدي بين 60 و90قرشا.
(بترا)
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