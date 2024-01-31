الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%26 زيادة إنفاق الزوار الدوليين بالمملكة

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
عمان- ارتفع إنفاق الزوار الدوليين القادمين إلى الأردن العام الماضي بنسبة 26 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وحسب إحصائيات اطلعت عليها "الغد"، فإن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين القادمين إلى الأردن من مختلف الجنسيات بلغ نحو 5.256 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع 4.163 مليار خلال العام 2022.اضافة اعلان
وأشارت الإحصائيات إلى أن متوسط إنفاق الزائر الدولي بلغ 827 دينارا خلال العام الماضي مقارنة مع 817 دينارا خلال العام 2022.
ويعرف أن تصنيف الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة، هم من الأجانب والعرب، إضافة إلى الأردنيين المقيمين في الخارج.
وجاء في الإحصائيات، أن أعلى مقدار إنفاق للزوار الدوليين كان لزوار المملكة من العرب، إذ وصل حجم الانفاق حاجز 2.262 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.819  مليار دينار خلال العام ،2022 بزيادة نسبتها 24.3 % أو بمقدار يصل إلى 443 مليون دينارا.
وبلغت نسبة إنفاق الزوار الدوليين العرب من إجمالي الدخل السياحي للمملكة نحو 42.6 %.
وبلغ إنفاق الأردنيين المغتربين نحو 1.597 مليار دينار خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 18.6 % أو بمقدار 246 مليون دينار عن العام 2022.
وشكلت نسبة إنفاق المغتربين الأردنيين من إجمالي الدخل السياحي للمملكة نحو 30.1 %.
ووصل حجم إنفاق الزوار الدوليين من الأجانب خلال العام الماضي نحو 1.394 مليار دينار بزيادة نسبتها %46.2  أو بمقدار يصل الى 441 مليون دينارا مقارنة بالعام 2022.
وشكلت نسبة إنفاق الزوار الدوليين من الأجانب من إجمالي الدخل السياحي للمملكة نحو 26.3 %.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 % ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6 ملايين و353.8 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.
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