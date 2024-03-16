الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%27 ارتفاع الحاويات الواصلة لميناء العقبة

ميناء الحاويات في العقبة - (أرشيفية)
ميناء الحاويات في العقبة - (أرشيفية)
عمان – ارتفع عدد الحاويات التي وصلت ميناء العقبة في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 27 %، لتبلغ 28700 حاوية مقارنة في شهر كانون الثاني 22300 حاوية، مما يظهر تحسنا ملحوظا في حركة الشحن وسلاسل التزويد والتوريد إلى ميناء العقبة، رغم تداعيات الحرب على غزة من دولة الاحتلال، وكذلك التطورات التي يشهدها البحر الأحمر.اضافة اعلان
ويرى خبراء، أن مرد هذا التحسن، إلى إجراءات الحكومة من وجود بواخر التغذية التي تصل من موانئ دمياط وبورسعيد وجدة وجبل علي الى ميناء العقبة إذ تقوم البواخر الكبرى  والرئيسية بتفريغ الحاويات في هذه الموانئ ثم يتم نقلها الى ميناء العقبة من خلال بواخر التغذية.
ويؤكد النقابيون والخبراء في تصريحات منفصلة لـ"الغد " ان أسعار الشحن خلال الأسابيع الماضية استقرت متوقعين انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وجدد الخبراء في أحاديثهم أن إجراءات الحكومة في اللجوء إلى ميناءي دمياط وبور سعيد في مصر وجدة السعودي وجبل علي الامارات بتنزيل حمولة البواخر الكبيرة فيها، فضلا عن ان قرار الحكومة باعتماد أسعار الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية كما كانت قبل السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حد من ارتفاع أسعار البضائع.
من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي إن وضع الشحن وسلاسل التزويد والامداد تحسن "فالفارق عند مقارنة المستوردات بين أول شهرين من هذا العام مع نفس المدة من العام الماضي يتقلص ومن المتوقع ان يتقلص أكثر الشهر الحالي ".
ويرى الرفاعي أن الاعتماد على بواخر التغذية للخطوط التي لا تصل مباشرة للعقبة حل ممتاز فهذه البواخر تصل الى ميناء العقبة بمعدل باخرة كل أسبوع لكل خط "وهذا حل مشكلة كبيرة بالإضافة إلى الخطوط المباشرة إلى العقبة دون اللجوء إلى موانئ بور سعيد ودمياط وجدة وجبل علي سواء الخطوط القادمة من الشرق الأقصى أو أوروبا ".
وأكد أنه لايوجد قلق على سلاسل التوريد والامداد للمملكة.
وبين "أن الأردن تمكنا من تجاوز الازمة وأسعار الشحن التي ارتفعت بشكل كبير شهري كانون الأول والثاني الماضيين واستقرت أسعار الشحن وهي باتجاه الانخفاض على الرغم من انها لم تعد الى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر الماضي  معتبرا ان الخطوط المنتظمة الى العقبة ينعكس إيجابا على حركة الاستيراد والتصدير مع ارتفاع محدود في الأسعار 
وأشار الرفاعي أن غرفة تجارة الأردن طلبت من الحكومة وضع سقوف سعرية لاجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية ووضعت الحكومة مشكورة سقوفا سعرية كما كانت قبل السابع من أكتوبر وهذا يساعد في عدم رفع الكلف وزيادة الأسعار على المستهلك.
وتوقع الرفاعي وصول عدد جيد من البواخر خلال الشهر الحالي مؤكدا ان سلاسل التوريد مستمرة ولا قلق بشأنها سواء على صعيد المستوردات أو الصادرات من جانبه يرى نقيب ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة حركة الشحن من والى العقبة قد تحسنت مؤخرا بعد تأخير بسبب الازمة في باب المندب والبحر الأحمر معربا عن أمله أن تتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة بوجود متغيرات كبيرة بالنقل البحري بسبب الخطوط الجديدة من تركيا ومصر الى العقبة.
ويأمل المحاسنة ان لا تستمر الازمة مطولا وتعود الأمور إلى طبيعتها مؤكدا ان المهم انتظام التزويد "والكلفة لم تكن أغلى بكثير باستثناء الحاويات التي كانت تضطر إلى اللجوء إلى طريق التفافية عبر رأس الرجاء الصالح".
من جهته أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية المهندس نبيل الخطيب ان هناك تحسنا على سلاسل التوريد والامداد عند المقارنة بين شهري شباط ( فبراير ) مع كانون الثاني ( يناير) الماضيين "إذ شهد شهر شباط تحسنا ملحوظا في عدد البواخر والحاويات التي وصلت ميناء العقبة ".
بالنسبة لأسعار الشحن قال الخطيب هناك ثبات مع ميل للانخفاض الملموس مع انه ليس كبيرا ولكن المهم هو استمرار سلاسل التزويد على الرغم من زيادة الكلف عما كانت عليه قبل السابع من اكتوبر الماضي لكنها  زيادة "محتملة".
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال في لقاء مع " الغد "حول الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر والتي ما تزال تتصاعد، ولها تأثير على الاقتصاد الوطني كغيرها من الدول لجهة سلاسل التوريد وكلف الشحن ومن ثم الأسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحوط والتقليل وتزامنها مع حلول شهر رمضان، قال الخصاونة بالقطع يوجد أثر على معدلات التضخم نتيجة الاحداث على البضائع التي تمر عبر مضيق باب المندب من ناحية حركة البضائع، وعلينا أن نتذكر بأن 15 % من الحركة التجارية الدولية تتدفق من خلاله و 50 % من وارداتنا تمر من خلاله، وقد ارتفعت كلفة شحن الحاويات التي تأتي من الصين وجنوب شرق اسيا، بنسبة تقريبا 60 %، الى 200 %، والواردات التي تأتي الى المملكة من أوروبا 60 % وأميركا 100 %، إضافة إلى ارتفاع في بوالص التأمين للبواخر عبر البحر الأحمر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مصاغات ذهبية

43.4 دينار سعر الذهب عيار 21

منذ 38 دقيقة
بنايات سكنية وتجارية في عمان - (أرشيفية)

انحسار حالة الترقب يرفع التداول العقاري

منذ 41 دقيقة
1710421907736726000

استغلال الطاقة الحرارية.. توجه جديد يواجه تحدي إثبات الجدوى والكفاءة

15 آذار 2024
كليك -الدفع الإلكتروني

مدفوعات "كليك" تقفز %205 في شهر

15 آذار 2024
بورصة عمان

مؤشر البورصة يرتفع %0.33 في أسبوع

15 آذار 2024
نفط خام - (تعبيرية)

النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

15 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مشكلتهم مع الإسلام وليس الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

شارع آرون بوشنيل..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

سلامة الدرعاوي |اليوم

في العودة لجوهر القانون

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

لغزة.. أرزاق سماوية

نضال المجالي |اليوم

تصويب وضع "ممول الحكومات"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |منذ 38 دقيقة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |منذ 38 دقيقة
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj
 
 