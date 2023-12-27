27 مليون دينار إجمالي ديون المطاحن والشركات والأفراد للحكومة

طارق الدعجة

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عمان-أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 وجود ذمم مستحقة على المطاحن والشركات والأفراد لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصل إجمالي قيمتها إلى27 مليون دينار.وشدد التقرير الصادر أول من أمس على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ فيما أشار إلى قيام الوزارة بصرف مادة الطحين الموحد للمخابز دون تحديد مخصص شهري لكل مخبز وحسب الاستهلاك الفعلي لمادة الخبز فقط.وأوضح التقرير أن الحيازات الوهمية غير الحقيقية لمربي الثروة الحيوانية ما تزال تستنزف مبالغ مالية من الوزارة.كما أظهر التقرير انه ولدى تدقيق عينة من صرفيات الأعلاف ودفاتر وصولات القبض لشهر 5 من العام 2022 في مستودعات مديرية صناعة وتجارة المفرق تبين تكرار صرف كميات من الأعلاف المستحقة للمزارعين من مستودع مركز المفرق ومن مستودع مركز أعلاف الرويشد والتجاوز في كميات الأعلاف المصروفة عن الكميات المستحقة للمزارعين.كما تبين وجود المزيد من حالات التكرار والتجاوز بصرف الأعلاف نتجة التوسع في تدقيق عينة أخرى من الوصولات التي تخص شهر 4/2022.وقال التقرير إن وزارة "الصناعة" تتولى تأمين مخزون إستراتيجي للمواد الأساسية من القمح والشعير والأعلاف من خلال الاستيراد المباشر لها من خلال الحساب التجاري الذي سجل عجزا في العام الماضي مقداره 213.6 مليون دينار نتجة لارتفاع كلفة المبيعات حيث بلغت 561 مليون دينار.ولفت التقرير الى ان رئيس الوزراء طلب بموجب الكتاب رقم (55/11/1/60617) تاريخ 28/ 8 /2022 تزويد بتوصيات اللجنة المشكلة بموجب كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم( 1 /2 /17848) وتم الرد حيث قدمت اللجنة توصياتها وما يزال الموضوع قيد المتابعة فيما أوصى التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتصويب الأوضاع حسب الأصول.يشار إلى أن عدد المطاحن العاملة في المملكة يبلغ حوالي 15 مطحنة، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسا، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 % فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة 175 دينارا، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن، و157 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.يبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 80 ألف طن شهريا.ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلو غراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.ورصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل، 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.