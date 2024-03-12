الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

274 ألف مغترب زاروا الأردن في شهرين

مطار الملكة علياء الدولي يفتتح رحلات مباشرة إلى الغردقة
مطار الملكة علياء الدولي
عمان- وصل عدد السياح من المغتربين الأردنيين اللذين زاروا الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 274 ألف زائر، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان
وارتفع عدد زوار المملكة من الأردنيين المقيمين في الخارج "المغتربين" بنسبة تصل إلى 10 %  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ أعداد المغتربين فيها نحو 249.1 ألف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من المغتربين أكثر من 267.5 ألف سائح مبيت ونحو 6.4 ألف سائح لليوم الواحد خلال أول شهرين.
وبلغ إجمالي زوار المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 934.7 ألف زائر حصة سياح المبيت نحو 804 ألف سائح و قرابة 130 ألف زائر من سياح اليوم الواحد.
وشكلت نسبة مساهمة أعداد السياح المغتربين من إجمالي أعداد زوار المملكة في الشهرين الماضيين نحو 29.3 %.
وارتفع الدخل السياحي خلال أول شهرين من عام 2024 بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط(فبراير) من عام 2024 نمواً نسبته 8.9 %، مقارنة مع  نفس الشهر من عام 2023، ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار). 
أما خلال أول شهرين فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 4.5 % بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
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