الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5.5 مليون طن بضائع مناولة بالربع الرابع العام الماضي مقابل 5.7 مليون بذات الفترة من 2022

%3 انخفاض حركة المناولة بموانئ العقبة يقابله ارتفاع البضائع المصدرة وتراجع المستوردة

1714059118629862700
ميناء الحاويات في العقبة-(ارشيفية)
عمان – انخفض إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال كافة المرافق المينائية في العقبة بنسبة بسيطة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بمثيله من العام 2022، حسب تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل البحري الصادر عن وزارة النقل.اضافة اعلان
إذ انخفضت بنسبة (3 %) حيث بلغت حركة المناولة (5547420) طنا في الربع الرابع من العام 2023 في حين بلغت (5707262) طنا في الربع الرابع من العام 2022.
وبين التقرير وجود ارتفاع في إجمالي حجم البضائع المصدرة بنسبة (11 %) حيث بلغ الحجم (3026700) طنا في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة ب (2737842) طنا في الربع الرابع من العام 2022. بينما انخفض  إجمالي حجم البضائع المستوردة بنسبة (15 % ) حيث بلغ الحجم (2520720) طن في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بـ(2969420) طنا في الربع الرابع من العام 2022 .
وفي التفاصيل وبما يخص المناولة عبر ميناء العقبة الجديد طرأ انخفاض في إجمالي حركة المناولة   (حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) بنسبة (22 %) حيث بلغت حركة المناولة (1486198) طنا في الربع الرابع من العام 2023 في حين كانت  (1907314) طن في الربع الرابع من العام 2022 .
 وانخفض حجم البضائع المصدرة بشكل بسيط بنسبة (7 %) مع انخفاض في حجم البضائع المستوردة بنسبة (24 %) في الربع الرابع من العام 2023 بمقارنة مع الربع الرابع من العام 2022.  
 وشهدت حركة المناولة البضائع عبر الميناء الصناعي (حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) انخفاضا  بنسبة (2 %) ، إذ بلغت حركة المناولة (140713) طنا في الربع الرابع من العام  الماضي في حين كانت  (1438896) طنا في الربع الرابع من العام 2022 .
وارتفع  حجم البضائع المستوردة بشكل ملموس وبنسبة (19 %) مع انخفاض في حجم البضائع المصدرة بشكل ملموس وبنسبة  (8 %) في الربع الرابع لعام 2023 بمقارنة مع الربع الرابع لعام 2022. 
وفي ميناء حاويات العقبة طرأ ارتفاع في إجمالي حركة الحاويات عبر الميناء بنسبة (%4) حيث بلغ عدد الحاويات (214652) حاوية في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بـ(206649) حاوية في الربع الرابع من العام 2022، إذ انخفضت حركة الحاويات المستوردة بنسبة (3 %) مع ارتفاع في حركة الحاويات المصدرة بنسبة (12 %).
 وارتفع حجم  مناولة بضائع الصب الجاف بشكل ملموس وبنسبة (1.5 %)، حيث تم مناولة (3637593) طنا في الربع الرابع من العام 2023 بالمقارنة مع (3262321) طنا لنفس الفترة من العام 2022.
وعلى العكس انخفض  إجمالي حجم مناولة بضائع الصب السائل وبنسبة (14 %)، حيث تم مناولة (1182485) طنا  في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع (1374876) طنا لنفس الفترة من العام 2022.
وأشار التقرير لوجود انخفاض في إجمالي حجم مناولة البضائع المنفرطة وبشكل ملموس وبنسبة (32 %)، حيث تم مناولة (727342) طنا في الربع الرابع من العام 2023  في حين كان (1070065) طنا لنفس الفترة من العام 2022.
وفيما يتعلق بحركة مناولة البضائع غير ميناء العقبة الجديد خلال الربع الرابع من العام 2023. أظهر التقرير انخفاضا في إجمالي حركة مناولة البضائع عبر كافة موانئ العقبة (حجم البضائع المستوردة وحجم البضائع المصدرة) في شهر تشرين الثاني وبنسبة (4 %) عن شهر تشرين الأول،  تلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (21 %)، وبذلك يسجل شهر تشرين الأول أعلى حجم حركة مناولة البضائع في الربع الرابع من العام  الماضي.
وانخفض حجم البضائع المستوردة عبر موانئ العقبة في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول وبنسبة (13 %)، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (%36) مع ارتفاع في حجم البضائع المصدرة عبر موانئ العقبة في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول وبنسبة (6 %)، تلاه انخفاض في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (%9)، وبذلك يسجل شهر تشرين الثاني أعلى حجم تصدير وشهر تشرين الأول أعلى حجم استيراد في الربع الرابع من العام  الماضي . 
كما انخفض إجمالي حركة الحاويات في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول بنسبة (%3)، وتلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني، حيث انخفضت الحركة بنسبة (5 %). وانخفض عدد الحاويات المصدرة في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول بمقدار (6 %)، تلاه ارتفاع خلال شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (3 %).
وشهد شهر تشرين الثاني انخفاضا في عدد الحاويات المستوردة عن شهر تشرين الأول وبنسبة (0.4 %)، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة  (%13) .
وبذلك يسجل شهر تشرين الأول أعلى حجم تصدير وحجم استيراد للحاويات في الربع الرابع من العام الماضي. 
وبالنسبة لحركة الركاب عبر ميناء الركاب، لوحظ انخفاض في شهر تشرين الثاني عن تشرين الأول وبنسبة (14 %)، تلاه ارتفاع في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (40 %) وبذلك يسجل شهر كانون الأول أعلى عدد للركاب عبر الميناء في الربع الرابع من العام الماضي.
وانخفض عدد الركاب القادمين وبنسبة (%31) في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون أول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (1 %)، وارتفاع بشكل ملموس في عدد الركاب المغادرين عبر ميناء الركاب في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول وبنسبة (7 %)، تلاه ارتفاع آخر وبشكل ملموس في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (71 % ).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)

عجز الميزان التجاري يرتفع %9

منذ12 ساعة
الريادة في 2023.. إنجازات متميزة محليا وعربيا وعالميا

شركتان أردنيتان ناشئتان تحققان إنجازا على مستوى المنطقة

منذ12 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

"تنظيم الاتصالات" تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس"

منذ13 ساعة
ميناء الحاويات في العقبة-(أرشيفية)

توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة

24 نيسان 2024
منصة خاصة للتجارة الإلكترونية

التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية

24 نيسان 2024
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة

24 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 