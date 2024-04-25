%3 انخفاض حركة المناولة بموانئ العقبة يقابله ارتفاع البضائع المصدرة وتراجع المستوردة

تيسير النعيمات

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عمان – انخفض إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال كافة المرافق المينائية في العقبة بنسبة بسيطة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بمثيله من العام 2022، حسب تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل البحري الصادر عن وزارة النقل.إذ انخفضت بنسبة (3 %) حيث بلغت حركة المناولة (5547420) طنا في الربع الرابع من العام 2023 في حين بلغت (5707262) طنا في الربع الرابع من العام 2022.وبين التقرير وجود ارتفاع في إجمالي حجم البضائع المصدرة بنسبة (11 %) حيث بلغ الحجم (3026700) طنا في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة ب (2737842) طنا في الربع الرابع من العام 2022. بينما انخفض إجمالي حجم البضائع المستوردة بنسبة (15 % ) حيث بلغ الحجم (2520720) طن في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بـ(2969420) طنا في الربع الرابع من العام 2022 .وفي التفاصيل وبما يخص المناولة عبر ميناء العقبة الجديد طرأ انخفاض في إجمالي حركة المناولة (حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) بنسبة (22 %) حيث بلغت حركة المناولة (1486198) طنا في الربع الرابع من العام 2023 في حين كانت (1907314) طن في الربع الرابع من العام 2022 .وانخفض حجم البضائع المصدرة بشكل بسيط بنسبة (7 %) مع انخفاض في حجم البضائع المستوردة بنسبة (24 %) في الربع الرابع من العام 2023 بمقارنة مع الربع الرابع من العام 2022.وشهدت حركة المناولة البضائع عبر الميناء الصناعي (حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) انخفاضا بنسبة (2 %) ، إذ بلغت حركة المناولة (140713) طنا في الربع الرابع من العام الماضي في حين كانت (1438896) طنا في الربع الرابع من العام 2022 .وارتفع حجم البضائع المستوردة بشكل ملموس وبنسبة (19 %) مع انخفاض في حجم البضائع المصدرة بشكل ملموس وبنسبة (8 %) في الربع الرابع لعام 2023 بمقارنة مع الربع الرابع لعام 2022.وفي ميناء حاويات العقبة طرأ ارتفاع في إجمالي حركة الحاويات عبر الميناء بنسبة (%4) حيث بلغ عدد الحاويات (214652) حاوية في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بـ(206649) حاوية في الربع الرابع من العام 2022، إذ انخفضت حركة الحاويات المستوردة بنسبة (3 %) مع ارتفاع في حركة الحاويات المصدرة بنسبة (12 %).وارتفع حجم مناولة بضائع الصب الجاف بشكل ملموس وبنسبة (1.5 %)، حيث تم مناولة (3637593) طنا في الربع الرابع من العام 2023 بالمقارنة مع (3262321) طنا لنفس الفترة من العام 2022.وعلى العكس انخفض إجمالي حجم مناولة بضائع الصب السائل وبنسبة (14 %)، حيث تم مناولة (1182485) طنا في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع (1374876) طنا لنفس الفترة من العام 2022.وأشار التقرير لوجود انخفاض في إجمالي حجم مناولة البضائع المنفرطة وبشكل ملموس وبنسبة (32 %)، حيث تم مناولة (727342) طنا في الربع الرابع من العام 2023 في حين كان (1070065) طنا لنفس الفترة من العام 2022.وفيما يتعلق بحركة مناولة البضائع غير ميناء العقبة الجديد خلال الربع الرابع من العام 2023. أظهر التقرير انخفاضا في إجمالي حركة مناولة البضائع عبر كافة موانئ العقبة (حجم البضائع المستوردة وحجم البضائع المصدرة) في شهر تشرين الثاني وبنسبة (4 %) عن شهر تشرين الأول، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (21 %)، وبذلك يسجل شهر تشرين الأول أعلى حجم حركة مناولة البضائع في الربع الرابع من العام الماضي.وانخفض حجم البضائع المستوردة عبر موانئ العقبة في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول وبنسبة (13 %)، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (%36) مع ارتفاع في حجم البضائع المصدرة عبر موانئ العقبة في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول وبنسبة (6 %)، تلاه انخفاض في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (%9)، وبذلك يسجل شهر تشرين الثاني أعلى حجم تصدير وشهر تشرين الأول أعلى حجم استيراد في الربع الرابع من العام الماضي .كما انخفض إجمالي حركة الحاويات في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول بنسبة (%3)، وتلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني، حيث انخفضت الحركة بنسبة (5 %). وانخفض عدد الحاويات المصدرة في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول بمقدار (6 %)، تلاه ارتفاع خلال شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (3 %).وشهد شهر تشرين الثاني انخفاضا في عدد الحاويات المستوردة عن شهر تشرين الأول وبنسبة (0.4 %)، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (%13) .وبذلك يسجل شهر تشرين الأول أعلى حجم تصدير وحجم استيراد للحاويات في الربع الرابع من العام الماضي.وبالنسبة لحركة الركاب عبر ميناء الركاب، لوحظ انخفاض في شهر تشرين الثاني عن تشرين الأول وبنسبة (14 %)، تلاه ارتفاع في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (40 %) وبذلك يسجل شهر كانون الأول أعلى عدد للركاب عبر الميناء في الربع الرابع من العام الماضي.وانخفض عدد الركاب القادمين وبنسبة (%31) في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول، تلاه انخفاض آخر في شهر كانون أول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (1 %)، وارتفاع بشكل ملموس في عدد الركاب المغادرين عبر ميناء الركاب في شهر تشرين الثاني عن شهر تشرين الأول وبنسبة (7 %)، تلاه ارتفاع آخر وبشكل ملموس في شهر كانون الأول عن شهر تشرين الثاني وبنسبة (71 % ).