الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%3 نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الأردني

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان- توقع تقرير دولي حديث، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن ما نسبته 3 % في العام 2029.
ويشير هذا المؤشر إلى تغيير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، معبرا عنه بوحدات العملة الوطنية. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد.اضافة اعلان
ويذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد ارتفع، خلال العام الماضي، بنسبة 2.6 % مقارنة مع العام 2022، ليصل إلى نحو 32.431 مليار دينار، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة. 
وتوقع التقرير الذي صدر مؤخرا عن منصة "ستاتيستا" العالمية، أن يرتفع مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بشكل مستمر بين 2024 و2029 بنسبة 26.41 %، بإجمالي 1.242.5 دولار، ليستمر بالارتفاع للعام التاسع على التوالي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ذروة جديدة في العام 2029 ليصل إلى 5947.83 دولار.
و(Statista) هي منصة عالمية مهتمة باقتصاد البيانات وذكاء الأعمال، تضم مجموعة واسعة من الإحصائيات والتقارير والرؤى حول أكثر من 80,000 ألف موضوع مستقاة من 22,500 ألف مصدر في 170 صناعة ومجالا، وتم تأسيسها في ألمانيا العام 2007، وتعمل حاليا في 13 موقعا حول العالم وتوظف حوالي 1100 متخصص.
ورجح التقرير أن تبقى مساهمة الناتج المحلي الأردني في الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدلة حسب تعادل القوة الشرائية في الأردن، خلال العام 2029، عند مستوى مماثل لنسبة مساهمتها الحالية المقدرة 0.08 %.
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