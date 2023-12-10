الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3.8 مليون دينار لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مليارات الدنانير - (تعبيرية)
مليارات الدنانير - (تعبيرية)
عمان- رصدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن مشروع الموازنة للعام المقبل  3.8  مليون دينار لتنفيذ برنامج تعزيز تنافسية المشاريع والابداع.اضافة اعلان
وأظهر مشروع القانون ارتفاع مخصصات البرنامج بنسبة 58 % مقارنة مع مخصصات البرنامج للعام الحالي والبالغة بعد اعادة التقدير 2.4 مليون دينار.
ويهدف البرنامج الى تقديم خدمات الدعم المالي والفني للقطاع الصناعي والخدمي (تطوير صادرات، الحصول على المواصفات الفنية، التحول الرقمي، تطوير المنتجات، اسواق افتراضية، تعاف اقتصادية) بالاضافة الى الدعم   المالي والفني للرياديين واصحاب الافكار الابداعية.
وخصصت الوزارة ضمن البرنامج 2.7  مليون دينار لتطوير الصناعة الوطنية و 340 الف دينار للترابطات الدولية والاسواق الافتراضية و 140 الف دينار نفقات دعم وتمويل الشركات و 50 الف دينار لغايات نشر وتمكين ثقافة الريادة بالمملكة و100 الف دينار لدعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب.
وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة المؤسسة بنسبة 44 % لتصل الى  5.2 مليون دينار مقابل 3.6 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد اعادة التقدير.
وبلغ اجمالي النفقات الرأسمالية للمؤسسة للعام المقبل 3.3 مليون دينار والنفقات الجارية وصلت الى 1.8 مليون دينار فيما تسعى المؤسسة الى  تقديم الدعم المالي والفني الى 150 منشأة بالإضافة الى تقديم مشاريع ريادية بمقدار 6 مشاريع.
وأظهر مشروع القانون تخصيص المؤسسة 150 ألف دينار تحت بند مكافأت الموظفين و 34 ألف بدل تنقلات فيما يصل عدد الكوادر البشرية بالمؤسسة الى 99  موظفا (ذكور واناث).
وتواجه المؤسسة بحسب مشروع القانون العديد من التحديات منها ضعف الثقافة الريادية بالمجتمع وخصوصا بالمحافظات بالاضافة الى ان رضا المتعاملين يعتمد بشكل كبير على تمكنهم من الحصول على الدعم المالي والفني وليس على جودة الخدمات والاجراءات التي تقدمها.
وتتمثل اولويات عمل المؤسسة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024-2026 في العديد من  المستهدفات منها تقديم دعم مالي وفني وبناء  القدرات للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال دعم تأسيس مشاريع  التشغيل الذاتي زيادة الانتاجية للمشاريع القائمة دعم المشاريع الريادية والابتكار وبما يسهم في تحقيق 2500 فرصة عمل .
كما تشمل الاولويات تعزيز تنافسية المشاريع والابداع من خلال دعم المشاريع للوصول الى بيئة خضراء وزيادة القدرات للمشاريع للتحول الرقمي والتكنولوجيا وبما يسهم في زيادة فرص التصدير ورفع جودة المنتجات الوطنية.
وتتضمن الاولويات ايضا تعزيز تنافسية المنتج الوطني من خلال الاحلال مكان المستورد وخفض الكلف الانتاجية ودعم 100 مشروع من المشاريع المدارة من قبل سيدات الاعمال والاشخاص ذوي الاعاقة.
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