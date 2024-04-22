%3.9 تراجع ثقة المستثمر

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني تراجعاً بنسبة 3.9 %، لينخفض إلى 162.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 168.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2023، مسجلاً بذلك التراجع الرابع على التوالي خلال العام 2023.

وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعاً من 174.5 نقطة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 145.2 نقطة في الربع الرابع عام 2023.

وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.3 % في الربع الرابع من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو 2.0 % خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.7 % خلال الربع الثالث عام 2023.

وانخفضت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي 463.3 مليون دينار في الربع الرابع عام 2023. بعد أن كانت 695.2 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023، فيما بلغت حوالي 145.7 مليون دينار في الربع الرابع عام 2022.

وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 98 مليون دينار في الربع الرابع عام 2023، مقارنة مع 147.4 مليون دينار في الربع السابق.

وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 88.8 نقطة في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن كان 93.3 نقطة في الربع الثالث من نفس العام.

وتراجع مؤشر الثقة في النظام النقدي في الربع الرابع (166.4 نقطة) من العام 2023 مقارنة بالربع السابق (200 نقطة).

اضافة اعلان





ونمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.26 مليار دينار في الربع الثالث عام 2023 إلى 12.85 مليار دينار في الربع الرابع عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 4.8 %.

وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.24 % في الربع الثالث عام 2023 إلى 2.13 % في الربع الرابع عام 2023.

وارتفعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 37.7 %، من 320.2 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023 إلى 441 مليون دينار في الربع الرابع عام 2023.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 126.1 نقطة في الربع الثالث عام 2023 إلى 191.9 نقطة في الربع الرابع عام 2023.

وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 2.7 نقطة ليصل إلى 4,416.3 نقطة في الربع الرابع عام 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.