30 الشهر الحالي آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن 30 الشهر الحالي، هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023.

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ودعت الدائرة المكلفين، الذين لم يقدموا حتى الآن إقراراتهم الضريبة عن عام 2023، إلى ضرورة اغتنام الفرصة وتقديم الإقرارات ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم لغرامات نص عليها القانون.



وتتضمن الغرامات ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 إلى 500 دينار، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

من جهة أخرى، دعت دائرة الضريبة أصحاب الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.



وأشارت الدائرة إلى أن التسجيل بنظام الفوترة يمكن المسجلين الاستفادة من مزايا توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية، وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة، والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة، ومعاملة الإقرارات المقدمة من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.

كما دعت الدائرة الملزمين كافة في حال عدم تسجيلهم بنظام الفوترة حتى الآن إلى سرعة التسجيل في النظام، وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية علما بأنه يمكن التسجيل

بالنظام من خلال رابط التسجيل: ()



وأشارت إلى أنه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب، أو مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.