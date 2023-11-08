%30 انخفاض أسعار بعض أصناف السجاد

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- أكد عاملون وتجار في قطاع السجاد والموكيت أن السوق المحلية تشهد حالة حادة من تراجع بيع السجاد والمواكيت وبنسبة تقترب من 75 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، رغم انخفاض الأسعار بنسبة 30 %.وعزا هؤلاء العاملون ضعف الإقبال في القطاع إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين إضافة إلى سيطرة المزاج السلبي على المستهلكين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن تأخر حلول موسم الشتاء مقارنة مع السنوات السابقة.وبحسب هؤلاء يواجه القطاع عددا من التحديات التي تلحق الضرر بالتجار والمستثمرين في القطاع ، ومنها ضعف حماية المنتج المحلي مقابل المنتج الاجنبي، إضافة إلى تغول عدد من القطاعات الأخرى على القطاع والقيام بممارسة نشاطها، علاوة على ارتفاع كلف التشغيل، ومعضلة قانون المالكين والمستأجرين.وقال نقيب تجار السجاد والموكيت أحمد الجنيدي أن هناك حالة من الكساد تسيطر على محال ومعارض بيع السجاد والموكيت، حيث يقترب حجم تراجع النشاط التجاري لدى المحال بنحو 75 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مبينا بأن الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام تعد ذروة النشاط الفعلي للموسم.وأوضح الجنيدي أن أسعار السجاد لهذا الموسم تراجعت بما نسبته تقريبا 30 % قياسا مع الموسم الماضي لا سيما على الأصناف متوسطة الجودة، لافتا إلى استقرار أسعار للأصناف ذات الجودة المرتفعة.ويبين الجنيدي أن القطاع يواجه عددا من التحديات التي دعا إلى معالجتها، وتتمثل هذه التحديات بضعف حماية المنتج المحلي أمام المنتج الاجنبي، إضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل، واستمرار معضلة قانون المالكين والمستأجرين.من جانبه أكد المستثمر في القطاع همام حبنكة أن محال بيع السجاد تعاني من ضعف الإقبال وبشكل واضح للغاية، مبينا أن حجم النشاط لدى القطاع عادة ما يتضاعف مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر ) من كل عام، إلا أن الصورة تبدو مختلفة وغير مسبوقة هذا الموسم.ويرى حبنكة أن ضعف الإقبال الذي يشهده القطاع يعود بالدرجة الأولى إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين وترشيدهم للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، علاوة على تأثر المواطنين بالأوضاع الراهنة في فلسطين الشقيقة.وحول التحديات التي يعاني منها القطاع بين حبنكة أن هناك حالة من تغول على القطاع وغياب التنظيم للأسواق حيث تمارس عدة قطاعات أخرى لنشاط القطاع، عدا عن تفشي ظاهرتي البيع الإلكتروني، والبيع المتنقل، ما يؤثر على حصة البيع لدى المحال التي تتكبد تكاليف تشغيلية مرتفعة للغاية.واتفق المستثمر في القطاع عبد الجليل زلوم مع سابقيه حول التراجع الحاد في حجم الإقبال من قبل المواطنين على اقتناء السجاد والموكيت، على الرغم من الدخول في الشهر الثاني للموسم.وبين زلوم أن كثيرا من التجار توجهوا إلى تخفيض الأسعار وإجراء تخفيضات كبيرة، سعيا إلى التغلب على حالة الكساد التي يعيشها القطاع.وتشير تقديرات إلى أن عدد المحال والمعارض المتخصصة في بيع السجاد والموكيت في المملكة تقدر بنحو 160 محلا ، عدا عن انتشار بيع السجاد والموكيت في أغلب محال ومعارض الاثاث المنتشرة في المحافظات.ويوجد في الاردن 6 مصانع مختصة في صناعة وانتاج السجاد والموكيت ويقدر حجم رأس مالها بحوالي 180 مليون دينار.