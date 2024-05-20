 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

30 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض "سعودي فود 2024"

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان- تبدأ 30 شركة أردنية متخصصة بصناعة الأغذية، مشاركتها في فعاليات معرض (سعودي فود 2024)، بدورته الثانية، الذي سيقام بالعاصمة الرياض.
ووفق بيان لجمعية المصدرين الأردنيين والتي تنسق المشاركة الأردنية، يعتبر المعرض من أهم الفعاليات العالمية لقطاع الأغذية والمشروبات في ظل مشاركة مجموعة واسعة من الجهات العارضة والمشترين من مختلف دول العالم.اضافة اعلان
وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري: "إن تواجد الشركات الأردنية بالمعرض الذي سيقام لمدة 3 أيام، يشكل فرصة مهمة أمامها للترويج لمنتجاتها والاطلاع على آخر التطورات في مجال التصنيع الغذائي".
وأكد أن تنسيق المشاركة الأردنية بالمعرض، تأتي في إطار حرص الجمعية ودورها في توفير كل الممكنات التي تسمح بتعزيز تواجد الشركات الصناعية والمصدرين بكل المحافل والمعارض الدولية المتخصصة للترويج للمنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها خارجيا، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها.
وبين، أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية، في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، عدا عن القرب الجغرافي.
وقال الخضري: "إن القطاع الصناعي الأردني ينظر بإيجابية إلى السوق السعودية لزيادة تدفق المنتجات الوطنية بما يسهم في توسيع قاعدة السلع الأردنية المصدرة للسوق السعودية، وتوثيق علاقات الأردن التجارية، بما يحقق التكامل الاقتصادي معها".
وأوضح، أن تنسيق الجمعية للمشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية ولا سيما، المتخصصة بصناعة الغذاء تتوافق مع الاهتمام الملكي في تعزيز الأمن الغذائي والاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال إقامة شراكات واستقطاب استثمارات وتوسيع الأعمال وزيادة كميات الإنتاج.
بدوره، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة: "إن الجناح الأردني يعتبر من أكبر الأجنحة المشاركة بالمعرض، حيث سيقام على مساحة 400 متر مربع، ويضم شركات تعمل في مجالات غذائية واسعة، فيما يشارك بالمعرض أكثر من 1000 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة".
وبين، أن تنسيق المشاركة الأردنية بالمعرض، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الجمعية في البحث عن أسواق تصديرية للمنتجات الوطنية، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق 
حيوية ومهمة. -(بترا)
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