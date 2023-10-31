الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

31.7 مليار دينار مديونية المملكة لنهاية آب الماضي

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان - ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب(أغسطس) الماضي، مقابل 30.667 مليار دينار أو ما نسبته 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، شاملا مديونية كل من: شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار.اضافة اعلان
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول)، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي، حوالي 17.823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر نفسه، مقابل 16.488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022.
وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب (أغسطس) الماضي حوالي 18.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب الماضي، حوالي 13.891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 بالمائة من الناتج المحلي المقدر لشهر آب (أغسطس) الماضي مقابل14.178 مليار دينار وما نسبته 41 بالمائة من الناتج المحلي للعام 2022. -(بترا)
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