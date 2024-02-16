%32 تراجع سياح المملكة من زوار اليوم الواحد

محمد أبو الغنم

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عمان- تراجعت أعداد زوار الأردن من اليوم الواحد بنسبة 32 % خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها "الغد"، فإن أعداد زوار المملكة من اليوم الواحد بلغ نحو 64.1 ألف خلال الشهر الماضي مقابل أكثر من 95 ألفا، خلال الشهر نفسه من العام الماضي بتراجع يزيد عن 30.8 ألف.وأشارت البيانات الوزارية إلى أن أعداد زوار المبيت بلغ نحو 405.7 ألف مقارنة مع 409 آلاف.وتراجع إجمالي أعداد زوار المملكة خلال الشهر الاول من العام الحالي 6.7 % ليسجل المجموع (سياح المبيت واليوم الواحد) 469.8 ألف مقارنة مع 504 آلاف في الشهر نفسه من العام الماضي.وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسيات العربية نحو 243.2 ألف خلال الشهر الماضي مرتفعة بنسبة 7.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 226.9 الف.وارتفع عدد الاردنيين المقيمين في الخارج خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4 % ليصل إلى 147.4 ألف مقارنة مع 142.5 ألف في نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت أعداد زوار المملكة من الدول الأوروبية بنسبة 45 % لتنخفض إلى 47.2 ألف خلال الشهر الماضي مقارنة مع 85.6 ألف في نفس الفترة من العام الماضي.وانخفض أعداد زوار المملكة من الدول الآسيوية بنسبة 29.6 % خلال الشهر الماضي ليسجل 16.6 ألف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 23.6 ألف.وتراجع أعداد زوار المملكة من مختلف الدول الأميركية بنسبة 44.3 % لتسجل 11.8 ألف سائح ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 21.1 الف زائر.وبلغ عدد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية قرابة 3.4 ألف زائر خلال الشهر الأول من العام الحالي متراجعة بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وارتفع زوار المملكة من الجنسية السعودية بنسبة 68.8 % خلال الشهر الاول من العام الحالي إذ بلغ 99.6 ألف زائر سعودي مقارنة بـ 59 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وارتفع عدد زوار المملكة من الجنسية الإسرائيلية بنسبة 35.1 % خلال الشهر الماضي ليصل أعدادهم إلى أكثر من 20 ألف زائر صهيوني مقارنة مع 14.8 ألف زائر خلال الشهر نفسه من العام الماضي.وتراجع عدد زوار المملكة من الجنسية الأميركية بنسبة 42 % خلال الشهر الأول من هذا العام والذي بلغ نحو 8 آلاف زائر مقارنة بـ 13.8 ألف زائر أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني(يناير) الماضي نمواً نسبته 0.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 554.2 مليون دولار.