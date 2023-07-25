%33 ارتفاع قاعدة اشتراكات "الفايبر"

إبراهيم المبيضين

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عمان- قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أمس: "إن قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت السلكية "الفايبر" شهدت نموا لتسجل قرابة 472 ألف اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، استنادا إلى اخر الأرقام الرسمية التي رصدتها الهيئة".وقال السرحان: "إن الخدمة تشهد طلبا متزايدا وانتشار ونشاطا من مرخصي خدمات الإنترنت كافة، لتبلغ نسبة انتشارها قياسا بعدد الأسر في المملكة حوالي العشرين بالمائة نهاية الربع الأول".وبين، أن قاعدة اشتراكات "الفايبر"، ومع تسجيلها هذا المستوى تكون زادت بنسبة بلغت 33 بالمائة قياسا بقاعدة اشتراكاتها المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الماضي، والتي تجاوز عددها وقتها 355 ألف اشتراك.وأشار، إلى أن خدمات "الفايبر" استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت في المملكة نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة بلغت 58 بالمائة من إجمالي أعداد اشتراكات الإنترنت الثابت السلكي 813 ألف اشتراك. وتنقسم تقنيات الإنترنت عريض النطاق في السوق المحلية إلى قسمين: الثابتة التي تقدم من خلال تقنيات ثابتة وسلكية مثل "الفايبر" و"اي دي اس ال" و"الخطوط المؤجرة" وغيرها، والتقنيات اللاسلكية المتنقلة عبر الجيلين الرابع والثالث. ويوجد في السوق المحلية خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص ثلاثة منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية التي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص. و"تقنية الألياف الضوئية" أو (fiber optics) هي وصف نوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف ضوئية. تم تطوير كابلات هذه التقنية في الخمسينيات لأهداف طبية لمساعدة الأطباء على رؤية ما داخل جسم دون جراحة كبرى. لكن وجد مهندسو الهاتف في ستينيات القرن العشرين فرصة لاستخدام التكنولوجيا نفسها لإرسال واستقبال المكالمات الهاتفية بسرعة عالية.