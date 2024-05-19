35 % ارتفاع التبادل التجاري مع بريطانيا

عبدالرحمن الخوالدة

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والمملكة المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفق ما كشف تقرير وزارة التجارة البرطانية الدولية.

اضافة اعلان



وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات (الصادرات والواردات) بين المملكة المتحدة والأردن خلال العام الماضي نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني (زهاء 1.651 مليار دولار) بزيادة قدرها 35 % حوالي 340 مليون جنيه إسترليني (زهاء 432 مليون دولار) مقارنة مع عام 2022.



وبلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الأردن من السلع والخدمات خلال العام 2023 حوالي 943 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار)بزيادة نسبتها 47.8 % أو ما مقداره 305 مليون جنيها (387 مليون دولار) قياسا مع عام 2022.



ووفق التقرير بلغ إجمالي حجم مستوردات المملكة المتحدة من الأردن من السلع والخدمات خلال العام الماضي نحو 370 مليون جنيه إسترليني (469 مليون دولار) بزيادة قدرها 10.4 % أو ما مقداره 35 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.



وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة حققت خلال العام الماضي فائضا تجاريا مع الأردن بلغ قدره 573 مليون جنيه إسترليني مع الأردن.



وحول أهم السلع المستوردة والمصدرة بين البلدين، أظهر التقرير، أن أهم خمس سلع استوردها الأردن من المملكة المتحدة، تتمثل بمولدات الطاقة الميكانيكية إذ بلغت قيمة مستوردات الأردن منها حوالي 118.6 % ما يشكل 27.8 % من إجمالي حجم السلع المستوردة، إضافة إلى الآلات الصناعية العامة، حيث بلغت قيمتها حوالي 26 مليون جنيه إسترليني ما تناهز نسبته 6.1 %، إلى جانب ذلك السيارات والتي بلغت قيمة المستوردات منها نحو 25.8 مليون جنيه إسترليني ما يشكل 6 % من إجمالي حجم المستوردات فضلا عن مركبات الطرق بخلاف السيارات والتي قدرت بـ22.6 مليون جنيه إسترليني، أي ما تناهز نسبته 5.3 %، وأخيرا سلع القهوة والشاي والكاكاو وغيرها بحجم استيراد بلغ 20.4 مليون جنيه إسترليني وهو ما يشكل 4.8 %.



في المقابل، تمثلت أهم خمس سلع صدرها الأردن إلى المملكة المتحدة في مولدات الطاقة الميكانيكية إذ بلغت قيمتها 132.8 مليون جنيه إسترليني ما يناهز 46.5 % من إجمالي الصادرات الأردنية للمملكة المتحدة، إضافة إلى الملابس إذ بلغت قيمتها 24.2 مليون جنيه إسترليني ما يشكل 11.8 % من إجمالي الصادرات الأردنية للمملكة المتحدة، إضافة إلى الخامات المعدنية والخردة والتي بلغت قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني ما تناهز نسبته 7.3 %، فضلا عن الخضار والفواكه والتي قدرت قيمتها 12.7 مليون جنيه إسترليني ما تناهز نسبته 6.2 % من إجمالي حجم الصادرات المحلية إلى المملكة المتحدة، واخيرا صناعات خاصة بالطائرات بقيمة 4.1 مليون جنيه إسترليني أو ما نسبته 2 % من حجم الصادرات.



وبحسب التقرير، فإن الأردن يأتي في المرتبة 81 كأكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 76 من بين الشركاء التجاريين للسلع، وبالمرتبة 79 كأكبر شريك خدمات كما جاء في المرتبة 71 كأكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، وفي المرتبة 63 كأكبر سوق تصدير للسلع، وبالمرتبة 63 كأكبر سوق لتصدير الخدمات، وفي المقابل يحتل الأردن المرتبة 97، من حيث أكبر سوق تستورد منه المملكة المتحدة، وفي المرتبة 85 من حيث أكبر سوق لاستيراد السلع، وبالمرتبة 96 كأكبر سوق لاستيراد الخدمات.



واخيرا لفت التقرير إلى أن البيانات الحديثة للتتبادل التجاري بين البلدين أظهرت أن صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الأردن زادت بنسبة 16.3 % خلال الـربع الأول من عام 2024 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت واردات المملكة المتحدة من السلع من الأردن بنسبة 20.2 % خلال نفس الفترة.



ويذكر أن الأردن تجمعه اتفاقية تجارية مع بريطانيا تشمل إيرلندا الشمالية أيضا، إذ تم توقيعها في العام 2019، ودخلت حيز التنفيذ منتصف العام 2021، وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ المعاملة التفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

اقرأ المزيد :

قرابة ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر



