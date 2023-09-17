الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

35 % تراجع أعداد المشاركين في "أردننا جنة"

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر
أردننا جنة
عمان- تراجع عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بنسبة 35 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان
وبحسب تلك البيانات، بلغ عدد المشاركين في البرنامج 107 آلاف مشارك مقارنة مع 165 ألفا بانخفاض مقداره 58 ألفا.
أما خلال شهر آب (أغسطس) الماضي فقد انخفض عدد المشاركين خلاله 43 % وبلغ عدد المشاركين في البرنامج خلاله 17.6 ألف مشارك مقارنة مع 31 ألفا.
وبحسب البيانات نفسها، استقبلت عجلون أكثر من 43.1 ألف زائر في أول 8 أشهر تلاها وادي رم بنحو 27 ألفا، وسجلت البترا 24.1 ألف، وبلغ عدد زوار السلط نحو 10.9 ألف مشارك، وبلغ زوار ام قيس 9.6 ألف، واستقبلت جرش 5.8 ألف، وبلغ عدد زوار الطفيلة 3.4 ألف، وبلغ عدد زوار مادبا 3.2 ألف سائح.
وحصلت عجلون على المركز الأول في استقبال السياح خلال الشهر الماضي بعدد 7.6 ألف، يليها في المركز الثاني وادي رم بعدد يزيد عن 4.7 ألف وحصلت البترا على المركز الثالث بعدد يتجاوز الـ 4.4 ألف سائح.
وقال مصدر سياحي مطلع "أسباب التراجع كانت نتيجة غياب وجهات جديدة عن البرنامج ما دفع المواطنين إلى التراجع عن المشاركة في أردننا جنة".
وأكد المصدر نفسه ضرورة إدخال وجهات سياحية في البرنامج بهدف زيادة أعداد السياحة الداخلية والتركيز عليها لما لها من أهمية على القطاع السياحي.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق عن استراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويذكر أن الوزارة والهيئة قامت بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية "الهوى جنوبي" التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
ويذكر أن الحكومة أنفقت 4.6 مليون دينار على برنامج أردننا جنة خلال العام الماضي.
رقمنة %40 من الخدمات الحكومية

رقمنة %40 من الخدمات الحكومية منذ24 ساعة

1681385832900

بيانات صينية واعدة ترفع الذهب وتضعف الدولار 15 أيلول 2023

64c3306d30abe

ارتفاع أسعار النفط وتسجل مكاسب للأسبوع الثالث 15 أيلول 2023

G1hXc_BA

البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة لمستوى قياسي 14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
640846ff500a2

"المياه" تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط)

منذ 28 دقيقة
موقف باصات -(ارشيفية)

10 ملايين دينار كلفة دعم المحروقات للنقل العام في المحافظات

منذ 37 دقيقة
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"

13 مرشحا يتنافسون في انتخابات جمعية " إنتاج" اليوم

منذ 38 دقيقة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

ارتفاع مبيعات الكهرباء 2.9 % في 8 أشهر

منذ 40 دقيقة
وزارة الاستثمار

5 فرص استثمارية بـ438 مليونا تتصدر اهتمام رجال أعمال محليين ودوليين

منذ 41 دقيقة
مليارات الدنانير - (تعبيرية)

60 مليار دينار إجمالي موجودات البنوك

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ23 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 