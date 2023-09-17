35 % تراجع أعداد المشاركين في "أردننا جنة"

محمد أبو الغنم

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عمان- تراجع عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بنسبة 35 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبحسب تلك البيانات، بلغ عدد المشاركين في البرنامج 107 آلاف مشارك مقارنة مع 165 ألفا بانخفاض مقداره 58 ألفا.أما خلال شهر آب (أغسطس) الماضي فقد انخفض عدد المشاركين خلاله 43 % وبلغ عدد المشاركين في البرنامج خلاله 17.6 ألف مشارك مقارنة مع 31 ألفا.وبحسب البيانات نفسها، استقبلت عجلون أكثر من 43.1 ألف زائر في أول 8 أشهر تلاها وادي رم بنحو 27 ألفا، وسجلت البترا 24.1 ألف، وبلغ عدد زوار السلط نحو 10.9 ألف مشارك، وبلغ زوار ام قيس 9.6 ألف، واستقبلت جرش 5.8 ألف، وبلغ عدد زوار الطفيلة 3.4 ألف، وبلغ عدد زوار مادبا 3.2 ألف سائح.وحصلت عجلون على المركز الأول في استقبال السياح خلال الشهر الماضي بعدد 7.6 ألف، يليها في المركز الثاني وادي رم بعدد يزيد عن 4.7 ألف وحصلت البترا على المركز الثالث بعدد يتجاوز الـ 4.4 ألف سائح.وقال مصدر سياحي مطلع "أسباب التراجع كانت نتيجة غياب وجهات جديدة عن البرنامج ما دفع المواطنين إلى التراجع عن المشاركة في أردننا جنة".وأكد المصدر نفسه ضرورة إدخال وجهات سياحية في البرنامج بهدف زيادة أعداد السياحة الداخلية والتركيز عليها لما لها من أهمية على القطاع السياحي.وأعلنت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق عن استراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.ويذكر أن الوزارة والهيئة قامت بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية "الهوى جنوبي" التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.ويذكر أن الحكومة أنفقت 4.6 مليون دينار على برنامج أردننا جنة خلال العام الماضي.