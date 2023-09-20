الأربعاء 20 أيلول 2023
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%35 من العاملين في البنوك إناث

دنانير أردنية
دنانير أردنية
عمان - أظهرت دراسة لجمعية البنوك أن 35 % من العاملين في القطاع هم من الإناث من إجمالي عدد العاملين والبالغ 21893 موظفا وموظفة في نهاية عام 2022.
وأكدت الدراسة على تمتع البنوك العاملة في الأردن بنسب كفاية رأس مال مرتفعة، ووفقا لمؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3 % في نهاية عام الماضي 2022 بالمقارنة مع 18 % في نهاية عام 2021.اضافة اعلان
وارتفع إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأردن قبل الضريبة في نهاية العام الماضي 2022 بنسبة 8.4 % مقارنة مع عام 2021 لتبلغ حوالي 873 مليون دينار، وتتوزع هذه الأرباح بواقع 680.5 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية لتشكل بذلك ما مقداره 77.9 % من إجمالي أرباح البنوك قبل الضريبة، مقابل 189.7 مليون دينار للبنوك الإسلامية لتناهز ما نسبته 21.5 % من مجموع الأرباح قبل الضريبة، بينما 5 ملايين دينار فقط للبنوك التجارية الأجنبية ما يشكل
0.6 % من مجموع الأرباح، وفق بيانات دراسة الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2021 و2022 والصادرة عن جمعية البنوك الأردنية.
كما وارتفع إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأردن بعد الضريبة في نهاية عام 2022 بنسبة 8.9 % مقارنة مع 2021 ليصل إلى 599 مليون دينار، وتوزعت هذه الأرباح بواقع 476 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية أي ما يشكل 79.5 % من مجموع الأرباح بعد الضريبة، و120 مليون دينار للبنوك الإسلامية وهو ما يشكل 20 % من مجموع الأرباح بعد الضريبة بينما بلغت أرباح البنوك التجارية 3 ملايين دينار فقط وهو ما يشكل 0.5 % من مجموع الأرباح بعد الضريبة.
وبحسب الدراسة انخفض متوسط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة في الأردن من 0.88 % في عام 2021 إلى 0.87 % في عام 2022، وقد بلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للبنوك التجارية الأردنية 0.96 % بينما بلغ المعدل 1.08 % لدى البنوك الإسلامية مقابل 0.41 % فقط لدى البنوك التجارية الأجنبية. 
وكان إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن في نهاية العام الماضي 2022، قد أرتفع  بنسبة
37.4 % عن قيمته في نهاية عام 2021، ليصل إلى 60.3 مليار دينار. 
ويشار إلى أن معدل العائد على الموجودات لعام 2022 هو صافي الربح بعد الضريبة لعام 2022 مقسوما على متوسط الموجودات لعامي 2021 و2022.


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