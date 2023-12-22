الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

36 % تراجع أعداد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"

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سياح في مدينة جرش الأثرية -(أرشيفية)
عمان- ما تزال أعداد المشاركين في البرنامج السياحي المدعوم "أردننا جنة" تتراجع، إلى أن وصلت نسبة الانخفاض إلى 36 % خلال أول 11 شهرا من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وسجلت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن أعداد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بلغ 131.2 ألف مشارك مقارنة مع أكثر من 204.3 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد فروقات المشاركين أكثر من 73.1 ألف مشارك.
وسجلت محافظة عجلون أعلى الأرقام في استقبال المشاركين والزوار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي في برنامج "أردننا جنة"؛ إذ بلغت أعدادهم أكثر من 53.1 ألف مشارك، وجاء في المركز الثاني وادي رم بعدد مشاركين وزوار يزيد على 35.1 ألف، واستقبلت البترا أكثر من 30 ألف مشارك، وزاد عدد زوار السلط على 14.4 ألف مشارك، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج السياحي الذين زاروا أم قيس نحو 10 آلاف مشارك.
ولم يدخل محمية ضانا أي مشارك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، عن استراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج، بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية، لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء مرحلة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي، مثل المكاتب السياحية، بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، خلال العام الماضي، نحو 207 آلاف مشارك، حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
ويذكر أن الحكومة أنفقت 4.6 مليون دينار على برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي.
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