%36 حصة "التجارة العربية" من الصادرات الوطنية

طارق الدعجة

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حافظت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الحصة الاكبر من وجهة الصادرات الوطنية وبقيمة 2.030 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الأحصاءات العامة.وبحسب تحليل أجرته "الغد" لآخر الارقام الرسمية شكلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 36 % من إجمالي الصادرات الوطنية متصدرة المرتبة الأولى فيما ذهب منها 667 مليون دينار الى السوق السعودية.يشار الى أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة طفيفه بلغت 0.1 % لتصل الى 5.644 مليار دينار مقابل 5.640 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الاولى بنسبة19 % لتبلغ 2.030 مليار دينار مقابل 1.708 مليار دينار.وجاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الثانية من حيث وجهة الصادرات الوطنية وبقيمة 1.419 مليار دينار وشكلت25 % من اجمالي الصادرات الوطنية فيما ذهب منها 1.343 مليار دينار الى الولايات المتحدة.وارتفعت الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 2 % لتصل الى 1.419 مليار دينار مقابل 1.395 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وجاءت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة من حيث وجهة الصادرات الوطنية وبقمية 1.406 مليار دينار شكلت حوالي ربع الصادرات الوطنية فيما ذهب منها 902 مليون دينار الى الهند.وبحسب الأرقام الرسمية تراجعت الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 17 % لتصل الى 1.406 مليار دينار مقابل 1.698 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وفي المرتبة الرابعة جاءت دول الاتحاد الاوروبي اذ شكلت ما نسبته 5 % من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 267 مليون دينار منها 54 مليون دينار الى اسبانيا.وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 0.4 % لتصل الى 267 مليون دينار مقابل 275 مليون دينار.فيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 930 مليون دينار، تليها الأسمدة بقيمة 714 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 560 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 470 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 406 مليون دينار والمنتجات الكيماوية 340 مليون دينار.وتشير الأرقام، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الكلية انخفضت بنسبة طفيفه 0.5 % لتصل إلى 6.084 مليار دينار مقابل 6.112 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.أما المستوردات، بلغت قيمتها 12.296 مليار دينار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بانخفاض نسبته 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حينها 13.078 مليار دينار.وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 6.212 مليار دينار، بانخفاض نسبته 11 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي وصل فيها إلى 6.966 مليار دينار.