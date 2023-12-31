36 % حصة "التجارة العربية" من صادرات المملكة

طارق الدعجة

عمان- استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على 36 % من الصادرات الوطنية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بقيمة 2.5 مليار دينار، لتتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية للأردن، بحسب تحليل أجرته "الغد" حول أحدث بيانات التجارة الخارجية.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 6.9 مليار دينار مقابل 7 مليارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2 %.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، مؤخرا، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 15 %، لتصل الى 2.5 مليار دينار مقابل 2.2 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ذهب منها 842 مليونا للسعودية.

وحلت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الثانية بقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية، إذ شكلت 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وبقيمة 1.720 مليار دينار.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة طفيفة 0.1 % لتصل الى 1.720 مليار دينار مقابل 1.718 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ذهب منها 77 مليون دينار الى كندا.

كما جاءت الدول الآسيوية غير العربية أيضا بالمرتبة الثانية بقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية، إذ شكلت 25 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وبقيمة 1.720 مليار دينار.

ووفقا للبيانات الرسمية، تراجعت قيمة صادرات المملكة الى الدول الآسيوية غير العربية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 15 %، لتصل الى 1.720 مليار دينار مقابل 2.020 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ذهب منها 1.046 مليار الى الهند.

وفي المرتبة الثالثة، حلت دول الاتحاد الأوروبي، لتشكل 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وبقيمة 340 مليون دينار.

وتراجعت الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 12 %، لتصل الى 340 مليون دينار مقابل 388 مليونا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ذهب منها 59 مليون دينار الى هولندا.

كما تشير البيانات الرسمية إلى تراجع الصادرات الوطنية الى باقي التكتلات الاقتصادية، بما فيها المناطق الحرة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 20 %، لتصل الى 562 مليون دينار مقابل 700 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يخص قائمة السلع المصدرة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 1.1 مليار دينار، تليها الأسمدة بقيمة 829 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 671 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 568 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 511 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة 414 مليون دينار.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الكلية تراجعت، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2 % لتصل إلى 7.4 مليار دينار مقابل 7.6 مليار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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