الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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%37 زيادة أعداد سياح العلاج والاستشفاء

سائحتان في منطقة البحر الميت-(ارشيفية)
سائحتان في منطقة البحر الميت
عمان- ارتفع عدد زوار المملكة بهدف العلاج والاستشفاء بنسبة 37 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان
وبينت بيانات وزارة السياحة والآثار أن أعداد سياح العلاج بلغ 164 ألف زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع 120 ألف زائر لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال مصدر سياحي مطلع- فضل عدم الكشف عن هويته- إن زوار المملكة بهدف العلاج والاستشفاء بدوأ يتزايدون بعد إعلان الأردن مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.
وكانت منظمة السياحة العالمية، أعلنت الأردن مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في حزيران (يونيو) الماضي، خلال اجتماع أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة البحر الميت.
ورجح المصدر نفسه أن يتجاوز عدد زوار المملكة بهذا القصد حاجز الـ200 الف سائح مع انتهاء العام الحالي.
وبلغت نسبة زوار المملكة من قاصدي العلاج والاستشفاء 4 % من إجمالي زوار المملكة البالغ نحو 4.5 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
ويشار إلى أن نسبة مساهمة السياحة العلاجية والاستشفائية 4 % في الناتج المحلي الإجمالي إذ تبلغ عوائدها قرابة مليار دينار سنويا.
ووصلت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 %.
ويذكر أن القطاع الطبي يوظف 35 ألفا من الكوادر الطبية والمؤهلة، وتبلغ نسبة الأردنيين فيه 95 %، حيث يوجد في الأردن نحو 127 مستشفى عاما وخاصا، بسعة تتجاوز 18.6 ألف سرير.
وسجلت أعداد زوار المملكة ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 نحو 4.5 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 41.9 % بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
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