 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

37 % من مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية

حاويات بضائع في ميناء العقبة - (الغد)
حاويات بضائع في ميناء العقبة - (الغد)
عمان- تصدرت الدول الآسيوية غير العربية قائمة أهم الشركاء التجاريين للأردن من ناحية قيمة المستوردات خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 1.622 مليار دينار.اضافة اعلان
وبحسب تحليل أجرته "الغد" حول أحدث أرقام التجارة الخارجية، شكلت المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية 37 % من إجمالي مستوردات الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي التي بلغت قيمتها 4.389 مليار دينار. 
يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجلت تراجعا حتى نهاية آذار (مارس) الماضي بنسبة 2 %، لتصل إلى 4.389 مليار دينار مقابل 4.514 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية  خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 %، لتصل إلى 1.622 مليار دينار مقابل 1.835 مليار دينار، فيما تم استيراد  222 مليون دينار من الهند.
وفي المرتبة الثانية، جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى  من ناحية قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة لمستوردات المملكة لتشكل ما نسبته 29 %، من إجمالي المستوردات خلال تلك الفترة.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 % لتصل إلى 1.273 مليار دينار مقابل 1.165 مليار دينار، فيما تم استيراد 729  مليون دينار من السعودية.
وحلت دول الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الثالثة في قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة لمستوردات المملكة، وشلكت  15 % من إجمالي قيمة مستوردات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وانخفضت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 %، لتصل إلى 638 مليون دينار مقابل 719 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 147 مليون دينار من ألمانيا.
وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا لتشكل
 7 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي. 
وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة
 12 % لتصل الى 324 مليون دينار مقابل 367 مليون دينار مقارنة ب بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 301 مليون دينار من الولايات المتحدة.
أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 12 % من إجمالي مستوردات  المملكة بقيمة 532 مليون دينار منها 123 مليون دينار من المناطق الحرة.
وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 770 مليون دينار، تليها العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 401 مليون دينار، ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 276 مليون دينار، والحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 225 مليون دينار والآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 177 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة 164 مليون دينار. 
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