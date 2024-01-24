3770 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم

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ارتفع الحمل الكهربائي، اليوم الاربعاء ليصل إلى 3770 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية، وهو الحمل الأقصى الذي سجل خلال الشتاء الحالي.وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.--(بترا)